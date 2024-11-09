鄭州大學生夜騎單車赴開封傳20萬人參與 中共下禁令、多校不准外出

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（中央社台北9日電）中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，繼2日出現上萬車潮，昨晚傳出超過20萬人參與，騎行大軍連綿數十公里，所到之處路段全被占據。儘管未傳抗議舉動，但夜騎規模遠勝白紙運動，中共急令全面禁止，河南各大學宣布封校。

綜合社群訊息，鄭州大學生8日晚間再度包攬所有的共享單車，向50公里外的開封出發。影片顯示，騎行大軍連綿數十公里，聲勢浩大，所到之處整個路段被占據，交通全面癱瘓，警察、警車都不敢阻攔。

這是繼上個週末，鄭州大學生又一次成功上演萬人騎行；訊息顯示，還有許多鄰近省市學生也加入。

一名鄭州大學生說：「一個人我不敢，但是一群人我真行。」

網路訊息顯示，這波規模遠勝白紙運動的夜騎行動，未出現任何抗議中共的言行舉動，許多學生手持五星旗唱中國「國歌」，獲得開封市民列隊歡迎；還有學生舉起印有「祖國必須統一，也必然統一」的牌子。

儘管看似愛國運動，未表達不滿。但中共近年強力嚴控下，許多維權抗議行動都會出現民眾持「國旗」唱「國歌」的畫面，這使得警方出手反制多了忌憚。

網路畫面顯示，鄭州大學生騎到開封後，就把共享單車丟在開封，並未騎回鄭州。天亮後，開封四處被共享單車塞滿，許多路段無法通行。鄭州共享單車則是一空，民眾找不到車可騎。

昨晚出現驚人夜騎大軍，中共緊急下令全面禁止。網路訊息顯示，河南多所大專院校通知學生限期返校，還相繼公告封校，禁止學生外出，引發學生不滿與抗議。

其中，河南一所大學發通知給學生稱，河南省教育廳及學校剛開完針對夜間騎行的會議，目前前往開封的人數已經超過20萬。有大量社會人員參與，「當然也有別有用心的反社會人員或者境外敵對人員的加入，想想當年香港的暴動，同學們就可以理解省教育廳和公安為何如此重視了！」

還有校方在微信群組裡警告學生：「廳裡已經打過電話了，這個事件已發展成政治運動了，參與了一輩子都完了。」要求學生趕緊聯繫去夜騎的人，讓他們快點回來。

鄭州、開封交警今天下午發布通知，稱因鄭開大道鄭州段多處路面被共享單車等物品占用，為儘快清理相關物品、確保道路通行安全，依據有關規定，決定自9日下午4時至10日12時，對鄭開大道鄭州段非機動車道實行禁行措施。

網路影片顯示，鄭開大道已遭全面禁行，路面只看得到警車。

哈囉、青桔、美團三大單車平台隨即聯合發布公告稱，近期發現越來越多的朋友選擇共用單車夜間從鄭州騎行至開封，現將有關事項公告，遵守用車規則，「不得超區騎行」，超區騎行後會持續進行語音提醒，連續提醒3分鐘後將「強制鎖車」，並依規收取調度費。

「夜騎開封被按下暫停鍵」等相關話題，今晚相繼躍為中國社群熱搜榜冠軍，引發大陸網友熱議。

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「夜騎開封」走紅的原因是今年6月，有4名女學生為了品嚐開封的灌湯包，從鄭州騎行50多公里到開封，她們將經歷發布在短影音平台，引發關注與仿效。此後，夜騎的規模越來越大。

在此之前，開封當局還視夜騎為利多，宣布多個景區在夜間對大學生免費開放。開封市長吳海燕4日表示，會提前做好迎接隨機性大客流的充分準備，優化夜遊線路，確保遊客安全。（編輯：楊昇儒）1131109