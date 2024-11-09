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中國鄭州大學生瘋「夜騎開封」致擁堵 官方出手降溫

2024/11/9 15:44（11/9 16:01 更新）
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（中央社台北9日電）中國河南鄭州大學生之間興起「夜騎開封」的旅遊方式，上千名大學生騎著共享單車騎行50多公里，造成道路嚴重擁堵。三大共享單車平台呼籲減少長途騎行，當地媒體發文勸說減少夜騎，鄭州交警從9日下午4時至10日12時對騎行路線實施禁行措施。

綜合澎湃媒體等報導，「夜騎開封」走紅的原因是今年6月，有4名當地的女學生為了品嚐開封的灌湯包，從鄭州騎行50多公里到開封，她們將騎行的過程經歷發布在短影音平台，引發關注。

隨後，開封當地政府看準這一勢頭，宣布多個景區在夜間對大學生免費開放，包含開封鐵塔景區、開封清明上河圖景區、萬歲山武俠城等景區對「夜騎特種兵」全部免費。

然而刺激當地旅遊的同時，卻也造成不少亂象。根據網上圖片顯示，成群結隊的騎行隊伍延綿數十公里，鄭開大道上數千名特種兵將馬路擠得水洩不通，造成嚴重擁堵。

美團、哈囉、青桔三大共享單車平台於是發布騎行倡議書，呼籲減少長途騎行行為，尤其是在交通繁忙的重要幹線公路上，夜間騎行發生事故的可能性更是倍增。

當地媒體如「頂端新聞」接連發布「我們願致敬青春，但也感謝護航人！」、「騎行沒必要紮堆，青春不只在深夜！」等評論文章，呼籲大學生不要紮堆騎行，給「夜騎開封」熱降溫，微信公眾號「開封融媒」也在第一時間予以轉發。

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鄭州交警今天下午發布通知，指出因鄭開大道鄭州段多處路面被共享單車等物品佔用，為儘快清理相關物品、確保道路通行安全，依據有關規定，決定自9日下午4時至10日12時，對鄭開大道鄭州段非機動車道實行禁行措施。

對於「夜騎開封」爆紅一事，開封市長吳海燕4日表示，會提前做好迎接隨機性大客流的充分準備，優化夜遊線路，確保遊客安全。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131109

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