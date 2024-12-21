德國耶誕市集汽車衝撞釀2死 50歲精神科醫師犯案遭捕動機待查

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（中央社記者林尚縈柏林21日專電）德國馬德堡耶誕市集昨晚發生汽車撞人事件，造成2人死亡、至少60人受傷。嫌犯在案發後即被逮捕，警方表示肇事者來自沙烏地阿拉伯，初步研判是蓄意攻擊，但具體動機仍有待調查。

綜合德媒報導，薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）首府馬德堡（Magdeburg）當地時間週五晚間7點04分，一輛黑色BMW轎車高速衝入人潮擁擠的耶誕市集，造成多人傷亡。

邦總理哈舍羅夫（Reiner Haseloff）表示，事件已造成2人死亡，包括1名成人與1名兒童。馬德堡市府補充說明，另有15人重傷、37人中度受傷，16人輕傷。

警方透露，肇事者為50歲精神科與心理治療專科醫師Taleb A.（目前只有公布名字，姓只用姓氏的字首字母表示），來自沙烏地阿拉伯，自2006年起定居德國，持永久居留許可。

「明鏡週刊」（Der Spiegel）指出，嫌犯不在德國恐怖主義及極端分子監控名單上，雖然研判為蓄意攻擊，但具體動機尚未明確。

德國東部城市馬德堡一輛汽車20日衝撞耶誕市集，警方與醫護人員趕抵現場。（路透社）

（中央社製圖）

根據明鏡週刊初步調查，Taleb A.在個人社交帳號X上非常活躍，過去是一名熱心幫助沙烏地阿拉伯女性逃離該國的社會活動家，並經營了一個介紹德國庇護制度的網站，曾說德國的庇護制度是「婦女獲得自由的道路」。

明鏡週刊報導，近期Taleb A.在社群媒體上的言論越來越偏激，特別在今年11月的一系列發文中，他提出了「自由沙烏地反對派的四項要求」，其中第一點即是要求德國「關閉邊界，阻止非法移民」，宣稱德國政府正在進行一項「秘密行動」，追捕全球沙烏地阿拉伯「前穆斯林」，並摧毀他們的生活。

報導指出，Taleb A.也指責德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的開放邊界政策是「將歐洲伊斯蘭化」，從過去支持移民前往德國，轉向反對開放的德國移民政策，背後的脈絡與動機令人費解，有待進一步調查。

據法蘭克福匯報（FAZ）報導，Taleb A.曾在受訪時表示，自己於2016年獲德國難民身分，理由是他因背棄伊斯蘭信仰而面臨死亡威脅。

2016年，柏林曾發生震驚社會的耶誕市集恐攻事件，當時一輛波蘭車牌卡車衝進市中心布來塞特廣場（Breitscheidplatz）耶誕市集，造成12死50多人受傷，至今仍是許多人心中的傷痛，每年歲末該廣場都會擺上鮮花與蠟燭，悼念受難者。

德國極端與恐怖主義專家辛德勒（Hans-Jakob Schindler）在接受德國公共電視台ZDF專訪時指出，此次馬德堡事件暴露了耶誕市集安全措施可能存在的漏洞。他表示，自2016年柏林恐攻事件後，德國加強了大型市集的安全防護，包括設置混凝土路障與活動障礙以阻止車輛闖入。然而，此次肇事車輛可能利用了未封鎖的有軌電車路線或其他未被注意的安全盲點進入。

辛德勒進一步提到，駕車衝撞人群的手法早已被「伊斯蘭國」（IS）等極端組織列為策略，透過網路持續傳播相關教學與宣傳材料。他同時強調，目前尚未確認此次事件是否與恐怖主義有直接關聯，呼籲民眾保持冷靜。

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針對此事件，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表達慰問；沙烏地阿拉伯外交部也發出官方聲明，譴責馬德堡耶誕市集攻擊事件，重申反對暴力立場。

德國總統及各政黨領袖也第一時間於個人社群媒體帳號反應，總理蕭茲（Olaf Scholz）今天將赴馬德堡事發現場，進一步瞭解狀況。（編輯：田瑞華）1131221