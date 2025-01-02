紐奧良衝撞事件警尋獲爆破裝置 製彈民宿遭祝融

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（中央社紐奧良市1日綜合外電報導）美國紐奧良市今天發生皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成15人喪生，路易斯安那州官員表示，與案情相關的爆炸裝置疑是犯嫌「為此目的」而在一間Airbnb民宿製造的。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社等外媒報導，聯邦調查局（FBI）表示，今天凌晨3時15分左右，一名美國公民駕駛白色皮卡車衝撞紐奧良市法國區（French Quarter）慶祝新年的人群。

另有官員表示這輛皮卡車懸掛著激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的黑旗，他們還發現了2個急造爆炸裝置（IEDs）。聯邦調查局認為嫌疑人可能有同夥。

路易斯安那州檢察長墨爾（Liz Murrill）表示，紐奧良今早一起「與這起事件有關」的房屋失火，「我們認為這就是製造急造爆炸裝置的地點」。

至於當局是如何將這起Airbnb火災連結上衝撞攻擊案，她並未分享任何細節。

稍早之前，紐奧良市議會成員莫瑞爾（Jean-Paul Morrell）告訴CNN說，嫌疑人犯案前曾待過在旅宿訂房業者Airbnb下訂的民宿。

他說，做案用的「車輛是從非傳統的租車網站租來的。據我們了解，此人當時人在一間Airbnb民宿，我猜這是他們發動攻擊之前的落腳處」。

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述地方新聞台Nola.com報導指出，嫌疑人犯案前疑似待過的這間 Airbnb民宿已被燒毀。

Nola.com報導指出，這間Airbnb民宿起火後，除了執法人員趕赴現場，拆彈小組也到場支援。這間民宿距離衝撞人群案發地約2.5公里。

FBI表示，42歲美國公民賈巴（Shamsud-Din Jabbar）駕駛一輛白色福特（Ford）皮卡衝撞人群，接著下車並與警發生槍戰，最後遭擊斃。

這起攻擊事件造成至少15人喪生，數十人受傷。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140102