加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普將上任 駐美代表俞大㵢：台美關係可拭目以待
首頁 / 國際

特斯拉Cybertruck在川普飯店外爆炸 至少1死7傷

2025/1/2 08:24（1/2 09:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1輛特斯拉電動皮卡Cybertruck 1日在拉斯維加斯一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸，造成至少1死7傷。（法新社）
1輛特斯拉電動皮卡Cybertruck 1日在拉斯維加斯一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸，造成至少1死7傷。（法新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國警方今天指出，1輛特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯（Las Vegas）一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸，造成至少1死7傷。

法新社、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拉斯維加斯警局首長麥克馬希爾（Kevin McMahill）向媒體表示，這輛特斯拉Cybertruck在川普國際飯店（Trump International Hotel）玻璃入口處停了下來，接著發生「劇烈爆炸」。

影片顯示，這輛Cybertruck停在飯店門口後爆炸起火，接著發生類似煙火的小型爆炸。

影片來源：CBS News

麥克馬希爾表示，「Cybertruck車內有1人死亡」，另外7人受到輕傷。

他說，這間飯店已疏散人群。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）指出，這次爆炸「由這輛租用的Cybertruck車內非常大型煙火和/或炸彈所引發」，他還在社群媒體平台X發文說，「這與車輛本身無關」。

他稍早表示，「整個特斯拉高階團隊」正在調查這起爆炸事件，還說「我們從未見過這樣的情形」。

白宮指出，總統拜登已接獲這次爆炸簡報，並指示團隊提供任何必要的協助。

拜登稍早前也接獲在紐奧良（New Orleans）發生的汽車衝撞事件簡報，這起事件造成至少15人死亡。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140102

#川普
#拜登
#特斯拉
#馬斯克
#拉斯維加斯
延伸閱讀
特斯拉卡車撞樹起火 美消防員灑19萬公升水滅火美待報廢特斯拉自燃起火 泡水1萬7000公升才撲滅夏威夷檀香山跨年夜煙火爆炸 釀2死20傷紐奧良皮卡車衝撞人群10死疑為恐攻 42歲嫌車內發現伊斯蘭國旗幟
拜登
紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登與川普雙雙譴責拜登卸任前加緊協助烏克蘭 提供820億新軍援
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：