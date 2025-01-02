特斯拉Cybertruck在川普飯店外爆炸 至少1死7傷

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國警方今天指出，1輛特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯（Las Vegas）一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸，造成至少1死7傷。

法新社、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拉斯維加斯警局首長麥克馬希爾（Kevin McMahill）向媒體表示，這輛特斯拉Cybertruck在川普國際飯店（Trump International Hotel）玻璃入口處停了下來，接著發生「劇烈爆炸」。

影片顯示，這輛Cybertruck停在飯店門口後爆炸起火，接著發生類似煙火的小型爆炸。

影片來源：CBS News

麥克馬希爾表示，「Cybertruck車內有1人死亡」，另外7人受到輕傷。

他說，這間飯店已疏散人群。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）指出，這次爆炸「由這輛租用的Cybertruck車內非常大型煙火和/或炸彈所引發」，他還在社群媒體平台X發文說，「這與車輛本身無關」。

他稍早表示，「整個特斯拉高階團隊」正在調查這起爆炸事件，還說「我們從未見過這樣的情形」。

白宮指出，總統拜登已接獲這次爆炸簡報，並指示團隊提供任何必要的協助。

拜登稍早前也接獲在紐奧良（New Orleans）發生的汽車衝撞事件簡報，這起事件造成至少15人死亡。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140102