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美各地特斯拉站點遇襲 司法部定調國內恐攻

2025/3/20 10:35（3/20 11:18 更新）
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電動車大廠特斯拉logo。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國司法部長邦迪（Pam Bondi）把近日全美各地特斯拉站點接連遇襲定調為直接對馬斯克（Elon Musk）的「國內恐怖主義」行為。川普的盟友們施壓司法部應大動作遏止。

紐約時報指出，近幾週一些破壞顯係衝著馬斯克爭議性舉措而來，好幾個城市發生特斯拉車輛遭人塗鴉、破壞等情事，並有建物受損，目前尚無嚴重傷亡傳出。馬斯克正為川普政府大砍聯邦政府規模並解僱政府人員。

▲根據美國廣播公司新聞網（ABC News）20日報導，拉斯維加斯數輛特斯拉汽車遭縱火，警方認為是「有計畫的攻擊」。

拉斯維加斯一家特斯拉站點18日有5輛車遭破壞，地方當局稱攻擊具有針對性。

邦迪在聲明中說：「這波對特斯拉資產的暴力攻擊無異國內恐怖主義。我們會持續調查並對參與襲擊者，包括幕後策劃和資助這些犯罪的人嚴懲。」

美國的聯邦法規雖有國內恐怖主義的定義，目前卻無單獨針對國內恐怖主義的法律，因此日後這些涉嫌攻擊特斯拉資產者得依據其他聯邦法律訴究。邦迪沒具體說明這些犯行涉及什麼罪名，但表示若被定罪，一些涉案者可判刑5年以上。

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邦迪的談話呼應總統川普將這類破壞行為定性為恐怖主義的說法。川普18日接受福斯新聞（Fox News）訪問時稱這類破壞是「左翼政治勢力分子」花錢僱人所為，但川普沒拿出證據。

過去幾天多處特斯拉站點被盯上。警方17日在伊利諾州布法洛格洛夫（Buffalo Grove）逮捕一名14日用噴漆在特斯拉站點窗戶噴上反馬斯克文字的26歲女子；14日當天，破壞人士打破聖地牙哥地區一家特斯拉經銷店的窗戶，並用納粹標誌和口號塗鴉。（譯者：陳亦偉）1140320

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