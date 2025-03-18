歐盟報告：社群媒體X 成外國操弄歐洲資訊最大管道

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（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）歐盟今天發布最新年度外國勢力操弄資訊報告，調查涵蓋過去一年間歐盟境內505個相關事件。報告發現，馬斯克旗下社群媒體X成為最大的外國操弄資訊流通平台，透過X散布的操弄頻道占比高達88%。

這是歐洲聯盟（EU）對外事務部（European External Action Service，EEAS）連續第3年發表「外國資訊操弄干擾」（foreign information manipulation interference，FIMI）調查報告，本次調查期間為2023年11月4日至2024年11月4日間。

該報告偵測到調查期間內，外國勢力在歐盟境內操弄資訊的事件共有505個，總計超過6萬8000則不實內容，透過3萬8000個參與散布的頻道（例如真假新聞網站、網紅頻道、社群媒體帳號），在25個網路平台上出現。

相較去年度歐盟調查報告發現Telegram是外國操弄資訊最活躍的社群平台，這次則以美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的X成為最大，高達88%的操弄活動利用X進行。第2大平台是臉書（Facebook），中資短影音平台TikTok則是第6大。

根據該報告，俄羅斯和中國是在歐盟活動的兩大不實資訊操弄國家，俄國主要針對烏克蘭和歐洲的選舉操作負面資訊，中國則主要在誇大宣傳其國際貢獻並詆譭所謂的「西方」。

報告指出，去年是國際超級選舉年，從台灣總統大選、歐洲議會（European Parliament）改選、摩爾多瓦總統選舉及加入歐盟公民投票，乃至美國總統大選，都有外國資訊操弄事件出現在歐盟內。

例如俄羅斯發動針對去年6月歐洲議會選舉的不實資訊操作事件，就被該報告查出42件。

烏克蘭在歐盟對外事務部的FIMI報告中，連續3年都是被俄國操弄資訊攻擊最多次的對象，例如今年報告涵蓋的事件就有一半是衝著烏克蘭來。其他像美國、德國、波蘭等主要挺烏國，以及歐盟、北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國（G7）等組織，也被鎖定攻擊。

法國因去年舉辦奧運、帕運（Paralympic Games）加上國會選舉而成為熱門攻擊對象，前述歐盟報告發現去年有152個針對法國的事件來自俄國與中國的不實資訊操弄生態圈。

歐盟對外事務部在今年報告中發布建立了一套揭露外國操弄不實資訊生態系的工具FIMI Exposure Matrix，將俄、中兩國從政府機構、官媒到協作組織等相關行為者納入資料庫。

至於操弄手法，該報告發現不實資訊內容在地化的技巧日益精進，不只是把假訊息翻譯成在地語言，還會迎合不同對象地區的文化、節慶活動來客製化內容，並針對特定群體購買線上廣告推播不實資訊，例如有假帳號在臉書買廣告貶損西方對烏克蘭的支持。

此外，用機器人網路（bot networks，或稱殭屍網路）和協同造假行為（Coordinated Inauthentic Behaviour）是最常見方式，在這次歐盟調查報告的操作頻道裡就占了73%。這些經常針對單一事件、用完即丟的頻道，使追溯源頭更困難，為對抗不實資訊帶來挑戰。

人工智慧（AI）工具也為FIMI活動提供重要科技，尤其利用生成式AI，低成本大量製造不實內容的情形愈來愈多。

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歐盟報告指出，基於意識型態集結的網路社群帶來新的挑戰。這一方面讓操弄資訊者能更有效率的鎖定特殊群體，強化激進、極端立場，另一方面讓資訊監管的努力變得更複雜。

例如歐盟「數位服務法」（DSA）欲使網路平台更透明、可究責，但對外封閉的社群泡泡增加了切入難度。（編輯：高照芬）1140318