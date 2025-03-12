川普成特斯拉活廣告 以行動支持得力助手馬斯克

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）為助電動車大廠特斯拉股價止跌回升，美國總統川普今天把白宮當作展示場，宣布著手買進1輛由他得力顧問馬斯克旗下公司生產的汽車，還以「下地獄」來威脅反馬斯克的抗議者。

法新社報導，現任總統為商品背書堪稱前所未聞，川普之所以這麼做，是因為他的關稅政策引發市場愁雲密布，加上馬斯克（Elon Musk）在刪減聯邦政府浪費的爭議性角色引發反彈，導致馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）股價慘崩。

儘管面對困境，馬斯克仍舊宣布計劃未來兩年特斯拉在美的產量將翻倍。

川普今天在白宮南門外廊停著的一輛紅色特斯拉前，當著一旁的馬斯克告訴媒體說：「我說，『伊隆（馬斯克的名字）啊，我不喜歡你現在的遭遇，而且特斯拉是個好公司』。」

川普接著說：「他從沒有跟我提出過任何要求，他打造這麼棒的公司，不應該因為是愛國人士而遭懲罰。」

川普1月重回白宮後，指派億萬富豪馬斯克出任政府效率部（DOGE）主管，負責刪減政府支出及人力。

然而，政府效率部的撙節措施面臨的阻力愈來愈大，除了抗議潮和法院介入，某些議員也出手施壓。

種種紛擾重挫特斯拉品牌形象，歐洲銷售量一路下滑，股價慘跌，還傳出多起汽車遭人破壞的通報。

並有憤怒的特斯拉車主在汽車保險桿貼上貼紙，標明他們是在「伊隆（馬斯克）發瘋之前」購進這輛車。

川普示警他將出手打擊抗議人士。

有記者詢問，抗議人士是否該被貼上「本土恐佈分子標籤」，川普說「我會這麼做」。他說：「敢對特斯拉下手，敢對任何公司下手，我們都將抓到人，讓你下地獄走一回。」

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馬斯克表示，在川普「偉大政策」之下，特斯拉兩年內將把在美的汽車產量增加一倍，當作「對美國有信心之舉」。

馬斯克同時表示，明年將在德州生產一款沒有方向盤也沒有腳踏板的自動駕駛「網路計程車」（cyber-cab）。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140312