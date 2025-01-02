賭城爆炸凶嫌為退役軍人 傳與紐奧良恐攻犯曾在同地服役

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（中央社拉斯維加斯2日綜合外電報導）1輛特斯拉電動皮卡1日在拉斯維加斯的川普飯店外爆炸，車內駕駛當場喪命。英媒「每日郵報」報導，該名駕駛是美國陸軍特種部隊退役成員利弗斯伯格（Matthew Livelsberger），且他與紐奧良恐攻犯曾在同一個基地服役。

根據內華達州拉斯維加斯當局，1日上午8時40分左右，1輛特斯拉（Tesla）Cybertruck停靠在川普國際飯店（Trump International Hotel）正門前，接著發生「劇烈爆炸」，這起事件還造成7人輕傷。短短數小時前，紐奧良市的熱門旅遊區域波旁街（Bourbon Street）發生1輛皮卡車惡意衝撞人群事件，導致15人喪生、數十人受傷。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，雖然警方尚未公布Cybertruck炸彈客身分，但執法部門高階人士已向當地媒體證實，駕駛就是37歲退伍軍人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）。

消息人士還透露，利弗斯伯格先前曾與紐奧良撞人事件的嫌犯、42歲美國公民賈巴（Shamsud Din Jabbar）在同一個軍事基地服役。

根據利弗斯伯格的領英（LinkedIn）履歷資料，他曾在陸軍服役超過19年，其中18年都在俗稱「綠扁帽」（Green Berets）的特種部隊服役。他身亡之前的最後一項職位則是「遠端與自動系統經理」，任職時間僅有3個月。

據報導，利弗斯伯格在科羅拉多泉市（Colorado Springs）長大。聯邦調查局（FBI）於1日深夜突襲搜查與利弗斯伯格有關、位於科羅拉多州的1棟住宅，美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）的幹員也前往現場協助。

拉斯維加斯警察首長麥馬希爾（Kevin McMahill）稍早在記者會上表示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提供的充電站畫面協助當局掌握到犯案車輛的行蹤。這輛Cybertruck上午7時30左右抵達拉斯維加斯，約1小時後進入川普國際飯店的代客泊車區，15到20秒後就發生爆炸。

記者會上發布的影片顯示，這輛Cybertruck後半部滿是焦黑的煙火炮、露營燃料瓶等爆炸裝置。由於爆炸方向是往上，而非向兩側噴射，因此車斗依舊完好無損。

目前調查人員仍在設法釐清爆裂物的引爆方式，但據了解調查情況的消息人士，爆裂物很可能是由駕駛本人引爆。

此外，美國共享汽車線上平台Turo表示，紐奧良衝撞人群攻擊案與賭城拉斯維加斯Cybertruck爆炸案所使用的車輛都是電動車，而且都是透過該平台租賃，這引發外界對2起攻擊事件可能有關聯的關切。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140102