特斯拉爆炸案車上找到煙火炮 美警尚未排除恐攻

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（中央社拉斯維加斯1日綜合外電報導）1輛特斯拉電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯1間隸屬美國總統當選人川普的飯店外爆炸，車內犯嫌喪生。當局尚未排除恐攻動機，並在車後半部找到大量煙火炮和露營燃料瓶。

綜合法新社和美聯社報導，內華達州拉斯維加斯有關當局表示，今天上午8時40分左右，1輛特斯拉（Tesla）Cybertruck停靠在川普國際飯店（Trump International Hotel）正門前方，接著發生「劇烈爆炸」。這起事件另造成7人輕傷。

匿名知情人士表示，執法單位尚未排除恐怖主義為可能的犯案動機。

拉斯維加斯警察首長麥馬希爾（Kevin McMahill）說，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提供的充電站畫面協助當局掌握到犯案車輛的行蹤。他說，這輛Cybertruck上午7時30左右抵達拉斯維加斯，大約1小時後進入川普國際飯店的代客泊車區，15到20秒後就發生爆炸。

記者會上發布的影片顯示，這輛Cybertruck後半部滿是焦黑的煙火炮、露營燃料瓶等爆炸裝置。由於爆炸方向是往上，而非兩側噴射，因此車斗依舊完好無損。

總統拜登表示，有關當局正在調查這起爆炸案與稍早路易斯安那州紐奧良車輛衝撞人群事件是否有任何關連。紐奧良衝撞事件造成至少15死和數十人受傷。

拜登說：「目前，沒有任何相關進展可以通報。」

聯邦調查局（FBI）探員史瓦茲（Jeremy Schwartz）將拉斯維加斯爆炸事件描述為「一起孤立事件」，並補充說：「我們不認為另外有人支持或協助此事。」

警方表示他們還在釐清爆炸原因。國家廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）等美國媒體援引匿名消息來源說法指出，有關當局正以潛在恐怖攻擊的方向調查此案。

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有跡象顯示，紐奧良衝撞人群事件的嫌犯是受激進組織伊斯蘭國（Islamic State）影響下犯案；不過，拉斯維加斯警方表示，目前為止，沒有Cybertruck爆炸案與伊斯蘭國相關的證據。

麥馬希爾說，然而，鑒於爆炸的是特斯拉車輛，「而我們知道馬斯克正在為總統當選人川普效力，案發現場還是川普的大樓。所以顯然有需要關注的事項，也是我們持續調查的方向」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140102