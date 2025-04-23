克什米爾恐攻至少26死 倖存者：背不出伊斯蘭宣言就會被殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里23日專電）印度控制的克什米爾（Kashmir）昨天發生恐攻，已知至少26人死亡。印度媒體指出，犯嫌用隨身攝影機錄下作案過程；倖存者表示，恐怖分子會確定被害人是否為穆斯林，只要不會背伊斯蘭信仰宣言「卡爾瑪」（Kalma），就得受死。

克什米爾地區素有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）昨天下午發生恐怖攻擊事件，據傳有5、6名身穿迷彩服的恐怖分子從樹林冒出，持長槍朝遊客開火。截至目前，已知至少26人喪命，這被認為是當地近年來嚴重的恐怖攻擊之一。

恐攻事件消息傳開後，南亞最大、最活躍的伊斯蘭恐怖組織之一「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已出面宣稱犯下此案。印度安全相關部門今天下午公布犯嫌照片、素描畫像，其中3人的身分已經確定。

駐印度代表處告訴中央社記者，目前已知有兩名外國人在內至少26人死亡、數十人受傷，代表處與印度有關當局聯繫後，目前暫時未發現有台灣民眾受到波及。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指出，印度情報部門已經確認「虔誠軍」高階指揮官卡蘇里（Saifullah Kasuri）是這起駭人聽聞案件的主謀，相關單位已經展開大規模反恐行動，並派出直升機搜尋利用森林掩護欲逃離作案現場的恐怖分子。

根據法醫初步的分析及倖存者的證詞，恐怖分子使用軍事級別的武器和先進的通訊設備，看得出來也有後勤支援。

調查還發現，恐怖分子的身上或頭盔上有攝影機，用來記錄整個犯案過程。

今日印度（India Today）提到，一名印度人德威維迪（Shubham Dwivedi）和太太當時人在現場，丈夫不幸遇難，太太倖存下來。

德威維迪的家屬接受今日印度採訪時表示，有兩個人朝德威維迪夫婦走去，問他們「是不是穆斯林？」並要他們背出伊斯蘭教的信仰宣言「卡爾瑪」，恐怖分子並未得到滿意的答案，於是就槍殺了德威維迪。

德威維迪的父親則表示，當恐怖分子殺了他的兒子後，兒媳要求對方也把她殺了，但恐怖分子拒絕，並對她說：「我們不會殺你，要讓你活著，這樣你就可以去告訴你的政府，我們做了什麼。」

另名倖存者賈格代爾（Asavari Jagdale）提到，恐怖分子指責遊客支持印度總理莫迪（Narendra Modi），並稱他們不會殺害婦女、兒童。

透過 Google News 追蹤中央社

賈格代爾表示，恐怖分子要求男性遊客表明自己的宗教信仰，「他們要我爸爸背出伊斯蘭教經文，我爸爸沒有做到，他們就對我爸爸開了3槍，我的叔叔也被開了4、5槍，他們還殺了在場的幾名男性」。

印度情報當局透露，犯案者的電子足跡被發現一路到了巴基斯坦控制的克什米爾首府穆薩法拉巴德（Muzaffarabad）和巴基斯坦的喀拉蚩（Karachi）等地，顯示這是場跨國的恐怖行動。（編輯：唐聲揚）1140423