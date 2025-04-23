印度克什米爾遊客遭槍擊26死 武裝團體聲稱犯案

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（中央社巴哈甘22日綜合外電報導）印度控制的克什米爾（Kashmir）今天驚傳歹徒開槍襲擊遊客事件，造成至少26人喪生，是該地區2000年以來針對平民最嚴重的攻擊案。有一支少為人知的武裝團體出面宣稱犯案。

法新社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）譴責這起發生在避暑勝地巴哈甘（Pahalgam）的「殘暴行徑」，並承諾將歹徒「繩之以法」。

事發前一天，莫迪剛在新德里（New Delhi）會晤美國副總統范斯（JD Vance）。范斯偕同妻兒正在印度進行4天的訪問行程。

巴哈甘（Pahalgam）一名導遊告訴法新社，他在聽到槍聲後趕到現場，並用馬匹載走部分傷者。

一名叫做瓦希德（Waheed）的目擊者表示，他看到數名男子倒臥在地、當場身亡；另一名要求匿名的目擊者則說，歹徒「明顯刻意放過女性」。

路透社報導，一名匿名目擊者向印度新聞頻道「今日印度」（India Today）表示：「槍擊就在我們眼前發生。起初我們以為是有人在放鞭炮，但當聽到其他人尖叫後，我們迅速逃離現場…趕緊逃命。」

另一名目擊者向「今日印度」表示：「我們不停跑了4公里，現在還在發抖。」

查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）邦長阿布杜拉（Omar Abdullah）在社群平台X發文表示：「死亡人數仍在確認中，因此我不想討論這些細節。毋庸置疑，這次攻擊規模遠大於我們近年來所見的任何針對平民的攻擊。」

目前尚不清楚受害者的國籍。

一個鮮為人知的武裝團體「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）在社群媒體上宣稱是他們犯下這次攻擊，並對超過8.5萬名「外來者」定居該地區表達不滿，認為這造成「人口結構變化」。

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克什米爾抵抗組織說：「因此，那些試圖非法定居的人將遭遇暴力。」

路透社無法獨立核實訊息來源。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140423