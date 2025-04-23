克什米爾恐攻已26死 駐處經查暫無台灣人傷亡

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）印度控制的克什米爾（Kashmir）昨天發生恐怖事件，造成至少26死。外交部今天表示，經駐印度代表處瞭解，目前暫無台灣籍旅客或僑胞傷亡，並嚴正譴責此針對平民的恐怖攻擊案件。

印度控制的克什米爾（Kashmir）熱門旅遊地點巴哈甘（Pahalgam）22日傳出造成至少26死的恐怖事件，才剛到沙烏地阿拉伯訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）22日立即提前回國，並與高階官員緊急開會因應。

外交部下午透過新聞稿嚴正譴責此針對平民的恐怖攻擊案件，並對罹難者及家屬表達深切哀悼之意。經駐印度代表處瞭解，目前暫無台灣籍旅客或僑胞傷亡，駐處將持續密切關注相關情勢發展。

外交部強調，台灣堅決反對任何形式的暴力恐攻行徑，並與國際社會共同譴責此類對平民生命安全造成重大威脅的惡行。

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外交部也提醒，近期非必要請避免前往該區；如須前往請務必提高警覺，並隨時留意駐處發布之相關資訊。倘遇急難狀況，可聯繫外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095，或撥打駐印度代表處緊急聯絡電話：+91-9810642658，以獲得必要協助。

這次恐攻發生在22日下午2時30分左右，一群身穿迷彩服的恐怖份子，在巴哈甘開槍掃射遊客，這被認為是查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）最嚴重的一次攻擊事件。（編輯：翟思嘉）1140423