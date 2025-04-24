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克什米爾恐攻巴基斯坦至少3人涉案 印度大動作反制

2025/4/24 07:26（4/24 07:40 更新）
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印度安全部隊人員護送一輛載有疑似因武裝襲擊中喪生遊客遺體的救護車離開。（路透社）
印度安全部隊人員護送一輛載有疑似因武裝襲擊中喪生遊客遺體的救護車離開。（路透社）
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（中央社記者李晉緯新德里24日專電）至少3名巴基斯坦人涉及印度控克什米爾26死恐攻事件，讓印度大動作反制巴基斯坦，並由外交部次長唐勇勝對外說明，包括封鎖邊境，禁止巴基斯坦國民入境印度等措施。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區中，素有「小瑞士」之稱的度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（The Resistance Front）已宣稱犯下此案。

初步調查顯示，涉案的恐怖分子有5到7人，印度安全單位23日公布其中3名參與恐攻者的照片、素描畫像，且稱3名男性犯嫌皆為巴基斯坦人。

22日才剛抵達沙烏地阿拉伯訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）在獲知消息後緊急提前返國，並於23日主持內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security, CCS）會議，與內政部長夏哈（Amit Shah）、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）等高階官員開會逾兩小時商討相關因應。

印度外交部23日晚間召開記者會，次長唐勇勝（Vikram Misri）對外說明印度對恐攻事件的因應措施與聲明，但會中未讓記者提問。

唐勇勝在記者會中首先表示，CCS以最強烈的措辭譴責巴哈甘恐攻事件，並向被害者家屬表達最深切的哀悼，接著提出「對跨國恐怖主義做出果斷反應」的5項主要措施。

這些措施包括宣布印度與巴基斯坦共享水資源的「印度河水資源條約」（Indus Water Treaty）立即暫停執行，直到巴基斯坦以可信且不可逆的方式放棄支持跨國恐怖主義為止。

印度與巴基斯坦邊境的阿塔里綜合檢查站（Integrated Check Post Attari）自即日起關閉，已持有效簽證從此處入境者，需於5月1日前經同一地離開。

且巴基斯坦國民不得再藉「南亞區域合作協會簽證豁免計畫」（SAARC Visa Exemption Scheme，SVES）的簽證前往印度，已發給巴基斯坦人的SVES簽證均視為無效，目前印度境內持SVES簽證的巴基斯坦人，必須在48小時內離境。

另外，巴基斯坦駐新德里高級專員公署（High Commission）中的國防/陸軍、海軍、空軍官員，已被列為「不受歡迎人物」（Persona Non Grata），需於1周內離開印度，印度也會撤回駐伊斯蘭馬巴德（ Islamabad）國防、海軍、空軍官員。高級專員公署中的這些職位均會被視為已經取消，5名支援人員也將撤離。

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最後，高級專員公署的總人數將從目前的55人減少到30人，這項措施將於5月1日起實施。

印度外交部聲明表示，內閣安全委員會在了解整體安全情勢後，已指示各部隊保持高度警戒，除決心將恐攻事件的加害者繩之以法，也會追究（幕後）支持者的責任，印度將毫不留情地追捕那些進行或密謀進行恐怖行動的人。（編輯：韋樞）1140424

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