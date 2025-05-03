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劉冠軍涉貪侵占1億9000萬逾追訴時效 北院判決免訴

2025/5/3 10:40（5/3 10:59 更新）
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前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳逃亡多年。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自調查局網頁mjib.gov.tw）
前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳逃亡多年。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自調查局網頁mjib.gov.tw）
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）國安局前出納組長劉冠軍侵占國安密帳孳息逾新台幣1.9億元，逃亡多年通緝中。北院認為劉冠軍追訴權時效已完成，判決免訴，可上訴。另，劉冠軍涉投敵罪部分仍由高檢署通緝中。

檢方指控，劉冠軍原為國家安全局總務室出納組上校組長，職掌秘密經費「奉天專案」基金，知悉經費收支並未納入正常內控機制，涉嫌陸續以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息達1億9000萬餘元。

案經媒體揭露，劉冠軍民國89年9月3日上午由新竹市南寮漁港搭乘漁船偷渡逃亡出境，同日下午抵達中國大陸後遭通緝。

台北地方法院裁定指出，劉冠軍涉犯修正前貪污治罪條例，罪嫌最重本刑為無期徒刑，追訴權時效期間依修正前刑法規定為20年，因其逃匿被法院通緝，致審判不能進行，因此時效應加計因通緝而停止的追訴期間的1/4，合計為25年。

裁定指出，劉冠軍犯罪行為終了日為88年4月2日，本案經檢察官於92年6月24日簽分偵辦，92年11月12日偵查終結、提起公訴，並於92年11月17日繫屬法院，因劉冠軍逃匿，法院於93年5月21日發布通緝。

北院表示，劉冠軍追訴權時效應自其犯罪行為終了日起算，其追訴權時效於114年2月24日完成，因此不經言詞辯論，4月30日判決免訴，本件可上訴。

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另方面，國安局認為，劉冠軍涉嫌擅自影印「奉天」、「當陽」、「明德」等經核定為極機密、絕對機密的文件及其他專案機密文件，並將正本、影本帶到中國投敵，遭中共吸收為間諜，不僅將機密文件交給中共還協助解讀，並從事間諜活動。

劉冠軍另涉嫌於91年間，交付媒體相關機密文件，使得台灣外交專案經費、用途、對象等資訊曝光，嚴重危害國家安全。案經國安局函送台灣高等檢察署偵辦，110年間依陸海空軍刑法投敵、為敵人從事間諜活動等罪對劉冠軍發布通緝。（編輯：方沛清）1140503

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