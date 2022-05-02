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劉冠軍涉侵占國安密帳 法院裁定沒收1.9億財產

2022/5/2 19:45（5/2 22:33 更新）
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前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳，逃亡多年。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自調查局網頁mjib.gov.tw）
前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳，逃亡多年。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自調查局網頁mjib.gov.tw）
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（中央社記者蕭博文台北2日電）前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳，逃亡多年。士檢聲請沒收劉冠軍犯罪所得，士林地院日前裁定沒收劉妻孟雯華名下豪宅，及未扣案犯罪所得1.5億餘元，合計1億9220萬7元。

劉冠軍原為國家安全局總務室出納組上校組長，職掌秘密經費「奉天專案」基金；他涉嫌陸續以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息達新台幣1億9000萬餘元。案經媒體揭露，劉冠軍於民國89年9月3日上午偷渡到中國。

國防部高等軍事法院檢察署對劉冠軍發布通緝，因應軍事審判法於102年修正，案件移送士林地檢署續行通緝。國安局另查出劉冠軍將機密文件帶到中國投敵，並從事間諜活動，去年2月將案件函送台灣高等檢察署，高檢署去年4月23日對劉冠軍發布通緝。

另一方面，劉冠軍疑以贓款投資的台積電股票、不動產已遭檢方查扣，士檢去年向士林地方法院聲請單獨沒收，包括台積電股票、存款、高爾夫球證，以及孟雯華名下的台北市文山區秀明路豪宅及扣案的貴重金屬，總額近2億元。

由於孟雯華是豪宅的登記所有權人，士林地方法院裁定孟雯華參與沒收程序，去年11月並傳喚孟女及劉冠軍到庭，但2人均未到庭。

法官日前做出裁定，沒收孟雯華因他人違法行為而無償取得的不動產；另沒收未扣案犯罪所得新台幣1億5404萬5007元，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵價額。

裁定指出，劉冠軍犯貪污治罪條例侵占公有財物犯行，犯罪所得共計1億9220萬7元，而孟雯華名下豪宅是劉冠軍以侵占國安局款項購置，應予沒收；本案犯罪所得1億9220萬7元扣除劉冠軍支應不動產費用3815萬5000元後，尚餘1億5404萬5007元，也一併沒收。

至於檢方聲請沒收劉冠軍的股票與其他帳戶款項，法官認為無從認定與本案犯罪所得有關，駁回檢察官聲請。

但裁定也提到，劉冠軍股票、存款等財產雖非犯罪所得而不得直接宣告沒收，但既屬劉冠軍所有，檢察官執行未扣案犯罪所得沒收時，得依職權就劉冠軍此部分財產進行追徵。本案仍可抗告。（編輯：張銘坤）1110502

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