對等關稅 總統：與美談判不犧牲任一行業

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）因應美國關稅政策，總統賴清德今天赴新北聽取產業意見指出，政府嚴謹面對，與美後續談判，政府會秉持確保國家利益、維護台灣產業發展空間、不犧牲任何一個行業等三項原則。

賴總統上午率領總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝等前往經濟部新北產業園區服務中心參加座談，聽取地方產業對於美國對等關稅衝擊的影響與意見。

新北市長侯友宜致詞時說，因應美國關稅政策，新北市除了與中央合作，也成立「企業紓困小組」、「穩定物價小組」、「就業穩定小組」，從企業營運、民生消費與勞動就業三個層面，提供即時幫助。

侯友宜說，他與產業界代表進行多場座談會，產業界最關心三個問題：第一，國際情勢不斷轉變，產業界感到惶恐，盼能快速得到相關資訊，及早應變與準備，希望政府能讓資訊更公開、更透明；第二，產業界非常關心電力問題，是否會面臨缺電；第三，產業界希望總統多溝通、多傾聽。

侯友宜指出，在這個關鍵時刻，不能用選舉思維治理國家，「我們不能內耗誤判，希望大家團結面對，不然下一次付出的代價，不僅是關稅危機，還有國家生存危機」。

賴總統致詞時表示，台灣經濟產業情況跟一些國家不同，中小微型企業數高達150、160萬家，佔比所有登記家數的98%，提供全國916萬個就業機會，佔勞工8成左右，可以看得出來台灣中小微型企業是台灣經濟發展的關鍵，因此政府在這波關稅衝擊中非常關心中小微型企業。

對於跟美國的談判，賴總統說，已經進行第一次，後續會持續進行，政府秉持三個原則，第一，確保國家利益；第二，要維護台灣產業發展的空間；第三，不會犧牲任何一個行業。

總統表示，行政院長卓榮泰在第一時間已經提出受影響產業的照顧支持計劃，原本推估是新台幣880億元，但經多場座談會後，政府納入業界意見，調整到930億元，期盼更能夠符合業者的需要。

賴總統指出，行政院使用歲計賸餘編列特別預算4100億元，其中930億元用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，另匡列撥補健保基金200億元、撥補勞保基金100億元，並健全台電財政，挹注台電1000億元，回應業界希望台電不要調漲電費的訴求。

總統說，侯友宜與大眾都希望供電穩定，經濟部已盤點，即便是把人工智慧、資料中心所需要的電費概括估計進去，到2032年穩定供電沒有問題，目前缺少的是綠電，政府正積極推動風力、太陽能、水力、地熱發電等各項綠能建設。

賴總統說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間台電未調整電價、沒有反映成本，經營盈虧數字上較不理想，但也確實發揮穩定消費者物價指數（CPI）的效果，政府也應給予台電合理對待，在當前關稅衝擊下，政府希望將CPI控制在2％以內，並穩定匯率。

總統表示，國際貨幣基金原預測全球經濟成長率為3.2％，在美國總統川普政策公布後調降至2.8％，唯有台灣原是被預估2.7％，卻調高到2.9％，這代表國際社會對台灣經濟韌性抱持正面看法。

賴總統進一步指出，台灣今年第一季經濟成長率為5.37％，雖與產業趕著在90天談判期內出貨有關，但仍是眾人努力的成果；另外，台灣外銷的產品，除出口美、中，還有65％是銷往世界各國，這就是台灣幾十年來經濟產業發展的韌性。

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總統說，侯友宜特別提到台灣目前處境的艱難，但台灣一直都從艱難過程中長大，在每次挑戰中找到機會，更加成長，這就是台灣精神，這也是台灣企業的精神，從幾十年前提著007手提箱到世界各地，即便是語言不通，也爭取訂單回到台灣來，客廳即工廠，一路打拚，才到今天結果。

賴總統強調，面對美國川普總統關稅政策，政府嚴謹面對，希望在挑戰之中找到機會，把危機化為轉機、再轉為商機，進一步創造台灣經濟奇蹟。（編輯：吳素柔）1140502