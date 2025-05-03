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新北安邦青年社宅632戶單元 開心辦入厝園遊會

2025/5/3 18:01（5/3 18:16 更新）
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新北市中和區安邦社會住宅3日舉行入厝園遊會，新北市長侯友宜（立者右3）、民進黨籍議員張嘉玲（立者右2）、國民黨籍議員金瑞龍（立者右）到場與住戶同樂。（新北市城鄉局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月3日
新北市中和區安邦社會住宅3日舉行入厝園遊會，新北市長侯友宜（立者右3）、民進黨籍議員張嘉玲（立者右2）、國民黨籍議員金瑞龍（立者右）到場與住戶同樂。（新北市城鄉局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月3日
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北中和安邦社宅提供632戶居住單元，今天舉辦入厝園遊會。市府表示，民國102年至今，已多元興辦社宅3.6萬戶，除綠建築、無障礙與耐震標章，也導入監測碳排、淨零的設計。

市府發布新聞稿表示，位於中和區連城路的「中和安邦青年社會住宅」，今天舉辦入厝園遊會，還包含入厝祝福、市集互動、展板導覽等。

活動邀請市長侯友宜、民進黨市議員張嘉玲、國民黨市議員金瑞龍等人參加，住戶和各級民意代表，共同見證社宅落成與入住的里程碑。

城鄉發展局新聞稿表示，社宅除融入綠建築、智慧建築、通用設計、無障礙與耐震標章，也優化高效管理。在興建前，就依據BIM（Building Information Modeling）技術，控制建築日常使用耗能及優化碳排放，以實踐淨零永續的政策。

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市府表示，自102年至今，已推動社宅達3.6萬戶，採多元興辦模式。除量質並重，也推出「青銀共居」、「合作共居」、「高齡友善換居」、「長者安心居方案」，希望營造跨世代融合、互助共居的全齡安養社區。

依據市府資料，安邦社宅為市府興建、國有土地無償撥用的社宅，共24層樓，整體使用智慧型管理，符合多元機能的全齡安居社宅。除青年創客中心、身心障礙日照中心、公共托育中心，共提供632戶居住單元。（編輯：李亨山）1140503

新北市中和區安邦社會住宅入厝園遊會3日熱鬧舉行，新北市長侯友宜（前左2）也到場共襄盛舉，並與住戶以及毛小孩互動交流。（新北市城鄉局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月3日
新北市中和區安邦社會住宅入厝園遊會3日熱鬧舉行，新北市長侯友宜（前左2）也到場共襄盛舉，並與住戶以及毛小孩互動交流。（新北市城鄉局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月3日
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