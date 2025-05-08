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南投「竹山好室」社宅動土 172戶預計2027年完工

2025/5/8 17:30（5/8 17:36 更新）
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國家住宅及都市更新中心8日在南投縣竹山鎮舉辦「竹山好室」社會住宅動土典禮，整體工程預計2027年底竣工。（國家住都中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月8日
國家住宅及都市更新中心8日在南投縣竹山鎮舉辦「竹山好室」社會住宅動土典禮，整體工程預計2027年底竣工。（國家住都中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月8日
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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）中央全額投資興建「竹山好室」社會住宅今天動土，國家住都中心表示，基地對外交通便利、生活機能佳，2棟提供172戶，規劃托嬰中心、鄰里共享休憩空間，期許成為竹山新地標。

國家住宅及都市更新中心今天在南投縣竹山鎮舉辦「竹山好室」社會住宅動土典禮，國家住都中心表示，此案是中央第105處動土興建的社宅，也是南投縣第2處，總工程經費新台幣10億3400萬元，由中央全額投資興建，將提供172戶居住單元，預計2027年底完工。

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國家住都中心表示，「竹山好室」建築物設計融入竹山當地特色，將竹子材質及意象轉為外牆裝飾及用色，規劃興建2棟地上10層、地下2層建築物，基地採無圍牆開放式設計，建物退縮設置綠美化人行道，建物間設置陽光草坪廣場，並依地方需求設置托嬰中心。

國家住都中心表示，「竹山好室」位於竹山鎮建國路與吉祥街廓，近竹山文化園區、戶政事務所、地政事務所、前山國小、竹山國中，生活機能佳，交通距省道台3線約3分鐘、距離高速公路約10分鐘，周邊竹山工業區、觀光工廠、醫院等，提供潛在就業機會。（編輯：李亨山）1140508

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