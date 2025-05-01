加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅雨鋒面5/4報到 中部以北、東半部留意雨勢
首頁 / 地方
社會住宅
新聞專題
社會住宅1/300
首頁 / 地方

台南首批社宅招租 逾4300人搶178戶

2025/5/1 11:38（5/1 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市首批社會住宅永康區「宜居成功」103戶與仁德區「宜居仁愛」75戶，共178戶自3月17日啟動招租，受理申請1個月；2處社宅共逾4300人申請。圖為永康區「宜居成功」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月1日
台南市首批社會住宅永康區「宜居成功」103戶與仁德區「宜居仁愛」75戶，共178戶自3月17日啟動招租，受理申請1個月；2處社宅共逾4300人申請。圖為永康區「宜居成功」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市首批社會住宅-永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶3月17日啟動招租，受理申請1個月；市府統計，2處社宅共逾4300人申請，預定5月底起抽籤。

台南市政府都市發展局今天告訴中央社記者，永康區「宜居成功」招租申請收件2777件，仁德區「宜居仁愛」1558件，申請案件審查中。

都發局表示，這2處社宅申請待審查後，將對符合資格者進行抽籤程序，「宜居仁愛」預定5月底抽籤，「宜居成功」是6月上旬。

google news透過 Google News追蹤中央社

永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶是台南市首批招租社宅，3月17日至4月16日受理申請，社宅房型包含1房型、2房型與3房型，且提供無障礙房型，以滿足不同需求。

社宅租金則依住戶家庭所得區分為4級，最低租金是每月新台幣3950元（宜居仁愛1房型A），最高是每月2萬2770元（宜居成功3房型）。租金每3年得檢討及重新評定。（編輯：李亨山）1140501

#台南市政府
#仁德區
#永康區
#台南市
#都發局
#社宅
社會住宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
議員指社宅申請採掛號郵寄不利弱勢 北市擬修正
66
更多編輯台推薦新聞：