議員指青銀換居計畫成效低 北市府：持續宣傳

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（中央社記者劉建邦台北26日電）議員指青銀換居計畫的入住戶數少，成效低，限制土地增值稅優惠是阻礙。北市都發局表示，無立即影響，僅申請人出售房產時才須檢視是否符合相關條件，將持續向長者宣傳此計畫。

國民黨台北市議員曾獻瑩發布質詢資料指出，台北市政府推動青銀換居計畫，鼓勵65歲以上長者把持有無電梯公寓交由公辦包租代管，換住有設置電梯的社會住宅，進而提升居住品質並擴增社宅供給。

他說，市府推動青銀換居計畫自2022年試辦，至今累計70餘件，成案僅17戶，顯示政策吸引力不足，成效遠低預期，其中一項關鍵阻礙就是限制土地增值稅優惠，導致持有房屋的長者參與意願低落。

曾獻瑩表示，民眾陳情提到此計畫內土地增值稅是阻礙，依相關法規，出租後1年內不得享有自用住宅優惠，長者擔憂未來臨時有賣屋需求時，將導致稅賦加重，所以才無法說服家人加入青銀換居計畫。

他說，民眾陳情也提及青銀換居計畫成效不彰原因，還有社宅與原居住地相距甚遠，長者擔心無法適應新的生活節奏及環境而卻步，要求都發局應盤點原因並提出解方。

對此，台北市都市發展局今天回應，至今年3月底止，公有出租住宅及包租代管住宅約30.5%是提供給65歲以上、符合一定所得以下且無自有住宅條件的長者使用，皆有依住宅法落實照顧弱勢及高齡長者的居住需求。

都發局指出，青銀換居計畫使用社會住宅資源，需依相關法規進行申請與配置，確保租賃對象條件、租期與換居住宅資格等要符合公平分配原則。

都發局表示，目前參與青銀換居計畫把自有住宅交由公辦包租代管，不會立即影響土地增值稅自用住宅優惠資格，僅出售時才須檢視當時是否仍符合自用住宅條件。

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都發局指出，考量此計畫租期最長達12年，若民眾短期內無出售房產需求，土地增值稅相關稅賦影響可暫時不列為主要考量，將持續蒐集民意了解申請困境。

此外，也會持續跨局處合作並與社福團體討論，協助長者包含適應輔導等實際需求，並會持續宣傳及向外界分享成功個案經驗，讓更多長者了解參與青銀換居計畫。（編輯：李錫璋）1140426