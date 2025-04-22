議員指社宅頻傳瓦斯外洩 北市都發局：立即修繕

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市議員洪婉臻指出，市府花大筆預算蓋社宅，並交由第三方驗屋確保品質，卻有社宅變「危樓」，頻繁出現瓦斯外洩等狀況；都發局今天表示，將立即修繕，後續會改善。

台北市議會今天下午召開工務部門質詢，都市發展局等局處首長列席。民進黨台北市議員洪婉臻質詢指出，市府興建社宅外觀都很漂亮，但內裝品質則須討論是否完善。

洪婉臻說，資料顯示近3年有11處社宅完工，但通報維修數量竟達1.1萬餘件；11處社宅有6處是經第三方驗屋才交屋，卻出現漏水、瓦斯管線剝落等狀況。

洪婉臻說，有青年陳情表示入住發現浴室持續漏水，導致要拆馬桶並放在陽台曝曬才能進行維修。同社宅住戶也提到半夜常聽見警報器大響，經查發現是瓦斯漏氣，也有住戶反映通知施工人員維修，才發現瓦斯微量外洩，時間已長達1個月。

洪婉臻要求北市都發局對所有社宅進行全面盤點與維修，以防發生重大事故，對全市社宅報修狀況需積極盤檢與修繕，如針對漏水、設置排氣管位置等問題。

她說，對於社會住宅若屢被通報出現維修問題，應追查建造與施作廠商，如為累犯應限制參與之後的社宅工程投標資格。

北市都發局長簡瑟芳答詢，社會住宅報修有分類，包含住戶服務類、修繕服務類，住戶服務類佔較多，接獲住戶通知後，都會立即協助處理，且報修案並無1個月都未處理的案件。

她說，社宅有瓦斯外洩確實要立即處理，針對議員提到有社宅瓦斯外洩狀況，會立即派員全面檢視，其餘部分將於1個月內提供回應給議員。

都發局會後回應，近3年完成11處社宅，總報修案共1萬1389件，8成以上屬服務類，如協助換電池、排水孔蓋鬆脫鎖緊、說明設備操作、環境清潔等。

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都發局表示，近3年完工社宅的入住數量激增，自2023年下半年實施「第三方驗屋」措施，導入民間驗屋經驗及專業檢驗設備加強把關社宅品質，執行後減少約5成以上報修數量。

都發局指出，將滾動式檢討精進驗屋措施，包含從戶內擴及到公共區域，並適時回饋到設計與施工檢核督導，持續精進社宅品質。（編輯：蕭博文）1140422