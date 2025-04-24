議員指社宅申請採掛號郵寄不利弱勢 北市擬修正

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（中央社記者劉建邦台北24日電）議員指北市府設置申請社宅採隨到隨辦掛號郵寄方式有瑕疵，弱勢民眾申請有時間差，影響入住排序。台北市都發局指出，持續協助弱勢，將考量把此狀況列為下次修正內容。

台北市議會定期大會下午召開工務部門質詢與答覆，台北市政府都市發展局等局處首長列席，無黨籍台北市議員徐立信質詢表示，北市府為推動社會住宅，並創立採掛號郵件的申請方式，但此方式卻出現瑕疵。

他說，有台北市弱勢民眾想申請青年社會住宅，趁申請日當天一早就到郵局以掛號寄出資料，後續卻未排入申請社宅序位，經查發現，掛號郵戳有出現時間差。

徐立信指出，因台北市都發局採免抽籤且隨到隨辦的掛號郵寄方式申請社會住宅，但各地郵局開門時間不同，例如有申請人從外縣市提早以掛號寄出申請社宅資料，就可搶得優先排序，先入住社宅。

他表示，陳情民眾的母親因罹患疾病且不良於行，平時租屋常遇到阻礙，此次向北市府申請社宅時，才發現流程有瑕疵，認為是程序漏洞。

徐立信說，只要想申請社會住宅的民眾從外縣市郵局提早寄出申請資料，就可搶下申請頭香，認為此資訊不太公開且不公平，是在欺負弱勢，要求針對還未簽約社宅先暫緩出租並進行檢討。

台北市都發局長簡瑟芳答詢指出，目前方式若有問題可以改進，都發局未欺負弱勢民眾，還透過許多方式協助弱勢民眾，下次會考量這樣狀況並進行修正。

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都發局官員表示，申請社宅資訊都會提早5個工作天對外公告。

依台北市社會住宅出租辦法規定，首次辦理出租社宅，是以公開抽籤為原則；辦理公開抽籤後，未完成出租社宅再辦理出租時，採隨到隨辦辦理。所謂隨到隨辦是採掛號郵寄方式受理，不開放臨櫃收件，申請人填寫申請書並備妥相關文件，於受理申請時間截止前掛號郵寄即可。（編輯：戴光育）1140424