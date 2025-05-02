頑童回歸新歌遙想退休日常 小春預言變「老番顛」

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（中央社記者王寶兒台北2日電）睽違6年，頑童MJ116推出專輯OGS合體回歸，專輯同名主打單曲音似「歐吉桑」，MV到頑童3人都愛的河濱公園取景拍攝，想像未來退休模樣，成員小春笑說自己可能會變「老番顛」。

大淵笑說，其實自己現在已經是「公園幫」的一員，會帶小孩去放電，也默默觀察河堤大哥們的日常規則，研究怎麼晉升成公園OG（Original Gangster，大佬），「騎腳踏車放音樂其實蠻害羞的，但又可以展現自己的音樂品味，滿酷的啦。」

小春則想像著未來的退休日常：「打點小工，喝點小酒，唬爛聊當年，人生就該這樣單純快活。」如果哪天不能打棒球了，就改去打壘球，安全多了，還預言自己會變成「老番顛」，明明喝醉卻死不回家、講話一直重複沒重點，怎麼樣就是不想散場的那種人。

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瘦子說，若退休就想到處潛水、旅遊。前陣子在河濱公園拍OGS單曲MV時，他就發現現在的長輩「真的很會玩」，「現場有好幾台KTV，涼亭也超熱鬧。別說以後，我現在就很想去那邊加入了。」

本色音樂今天透過新聞稿表示，專輯同名歌曲OGS融入dirty style、South side元素，服裝上則巧妙復刻2000年風格，瘦子、大淵都在MV戴上饒舌歌手必備單品金飾。而專輯OGS唱的則是「退休還不肯退休」的大人們。（編輯：陳政偉）1140502