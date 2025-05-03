張淵翔助罷免用微信聯絡 謝國樑：將討論防範宣導

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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆市府前民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免，並以微信軟體與其他被告聯繫。市長謝國樑今天表示，市府近日將討論個資與通訊軟體等防範宣導。

基隆地檢署偵辦推動罷免民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷的團隊涉嫌偽造文書，並發現張淵翔曾加入中國國民黨基隆市主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」。

基隆市議會議長童子瑋日前在臉書（Facebook）說，市政府上從市長，下到各局處首長，到底有多少辦公溝通的往來，都是透過中國的通訊軟體？除市民的個資，市府還有哪些市政資料，正在上微信「裸奔」？透過微信備份一份給騰訊？要不要乾脆開一個雲端共享給中國？

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童子瑋質疑，謝國樑有空上凱道說要反綠共，不如趕快確認市政府已經親自送了多少市政資料送給中共。他將要求市政府針對這個大規模的洩密事件，在下個會期召開檢討、提出報告，而且必須制定市府員工使用工作通訊軟體的規則，尤其應該要明令禁止使用微信等這種有中共在背後監看的軟體。

謝國樑今天出席基隆市一場公開活動受訪時回應，他先前已表示，鼓勵員工不要使用坊間爭議的通訊軟體。市府在下週的市務會議中，將專案討論與報告個資與通訊軟體等防範宣導，以及通訊軟體的使用等，務必做好市政工作。（編輯：張銘坤、梁君棣）1140503