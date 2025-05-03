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統一獅團隊3轟長打壓迫張奕 擊退悍將3連勝

2025/5/3 20:35（5/3 21:56 更新）
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中華職棒例行賽3日在新莊棒球場進行統一獅隊與富邦悍將隊的賽事，2局上，獅隊打者陳鏞基（圖）擊出左外野方向陽春砲，助隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒例行賽3日在新莊棒球場進行統一獅隊與富邦悍將隊的賽事，2局上，獅隊打者陳鏞基（圖）擊出左外野方向陽春砲，助隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
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（中央社記者謝靜雯新北3日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天陳鏞基、邱智呈、林子豪都開轟，團隊3轟以7比2擊敗富邦悍將、近期3連勝；獅隊總教練林岳平有觀察到悍將先發投手張奕狀況，用長打壓迫對手。

獅隊今天作客新莊棒球場與悍將交手，獅隊比賽前半段攻勢不斷，陳鏞基2局上敲出陽春砲、為個人本季首轟，獅隊3局上陳重羽敲出二壘打，靠著滾地球推進、失誤跑回第2分。

獅隊4局上再起攻勢，林子豪選到報送上壘，蘇智傑安打推進，林靖凱高飛犧牲打再添1分，5局上陳聖平率先敲出三壘打，林佳緯高飛犧牲打送回1分，邱智呈陽春砲添分，2人出局後陳鏞基遭觸身球保送，林子豪2分砲幫助球隊拉開領先差距。

悍將2局下靠著接連四壞保送、滾地球拿下1分，8局下王勝偉代打開轟，陽春砲替球隊再追1分，這也是王勝偉睽違567天再於一軍開轟。

獅隊先發投手蒙德茲今天總計用90球投5局，被敲出3支安打，投出7次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分、奪下個人中職生涯首勝；吳承諭中繼1局無失分，胡智爲後援3局失1分，中職首度奪救援成功。

邱智呈單場2安、個人本季首轟出爐，貢獻1分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

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獅隊今天打線發揮讓悍將先發投手張奕僅投4.1局挨2轟，失掉5分（4分責失分）退場，獅隊總教練林岳平表示，有觀察到張奕投到4、5局的時候投球感覺沒這麼有力量，球進到好球帶、打者就積極攻擊，也都是長打、用長打壓迫他。

至於蒙德茲今天先發表現，林岳平表示，蒙德茲比賽前半段壞球比較多，他可以在有效球數內壓制對手、至少投5局就是對球隊有幫助，蒙德茲的球並不好打。（編輯：陳政偉）1140503

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中華職棒富邦悍將隊3日例行賽繼續在新莊棒球場迎戰來訪的統一獅隊，悍將推出有旅日經歷的投手張奕（圖）登板先發。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊3日例行賽繼續在新莊棒球場迎戰來訪的統一獅隊，悍將推出有旅日經歷的投手張奕（圖）登板先發。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒例行賽3日晚間在新莊棒球場由統一獅隊與富邦悍將隊交手，獅隊派出洋投蒙德茲（Yohander Méndez）掛帥先發。中央社記者張新偉攝　114年5月3日
中華職棒例行賽3日晚間在新莊棒球場由統一獅隊與富邦悍將隊交手，獅隊派出洋投蒙德茲（Yohander Méndez）掛帥先發。中央社記者張新偉攝　114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊3日繼續在新莊主場迎戰統一獅隊，2局下，悍將高國麟（右）先獲四壞球保送，再靠隊友安打推進，成功回到本壘得分、追平比數。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊3日繼續在新莊主場迎戰統一獅隊，2局下，悍將高國麟（右）先獲四壞球保送，再靠隊友安打推進，成功回到本壘得分、追平比數。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊3日在主場新莊棒球場推出韓風主題日，5局中場時由啦啦隊Fubon Angels韓籍成員南珉貞（白衣）帶來精彩演出。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊3日在主場新莊棒球場推出韓風主題日，5局中場時由啦啦隊Fubon Angels韓籍成員南珉貞（白衣）帶來精彩演出。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊推出韓風主題日，3日在主場新莊棒球場熱鬧舉行，專屬啦啦隊Fubon Angels賽前熱舞開場，韓籍成員李珠珢（中）與隊友們一同展現魅力舞姿。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
中華職棒富邦悍將隊推出韓風主題日，3日在主場新莊棒球場熱鬧舉行，專屬啦啦隊Fubon Angels賽前熱舞開場，韓籍成員李珠珢（中）與隊友們一同展現魅力舞姿。中央社記者張新偉攝 114年5月3日
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