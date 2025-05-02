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分析師：台股迎資金行情 下週關注美晶片關稅

2025/5/2 19:25（5/2 19:53 更新）
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新台幣強升，台股迎資金行情 下週關注美晶片關稅（中央社檔案照片）
新台幣強升，台股迎資金行情 下週關注美晶片關稅（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北2日電）受到美股反彈激勵，台股今天收漲552.61點，新台幣則是強勁升值9.53角，股匯市湧入資金行情。分析師提醒，下週適逢美國「晶片關稅」公布在即，是否能延續台股漲勢或反轉下跌，將是重要觀察指標。

台股加權指數終場收在20787.64點，上漲552.61點，漲幅2.73%，成交值新台幣3266.57億元。新台幣今天也升勢猛烈，盤中升幅達1.247元，為央行2002年統計以來盤中最大升值，新台幣兌美元終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是2002年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，新台幣升值，熱錢進來，對台股當然比較好，短線先反映資金面利多。外資今天買超金額387.73億元，雖可解讀為新台幣升值，外資湧入，但若資金在400億、500多億元，會更顯熱錢效應。

黃國偉指出，美國商務部先前公布針對半導體貿易調查的徵詢公眾意見通知，5月7日截止，下週距離「晶片關稅」公布時間點接近，市場恐現觀望，不願追價。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，雖近美國即將公布晶片關稅，市場出現觀望氣氛，但換個角度看，全世界20國股市當中，有15國已回補4月2日對等關稅公布後的缺口，甚至美股4大指數也有3大回到跳空缺口；況且今天台積電收在950元，也回到跳空缺口938元之上，也有利台股回補跳空缺口。

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他評估，美國在5月7日公布晶片關稅後，若台股因關稅議題放大量下殺，金額在4500億元以上，形成巨量長黑，將不利盤勢，或是新台幣止升回貶也不利台股，不過台指期結算前尚無悲觀理由，此外另有520行情可期。

從籌碼面觀察，陳奕光認為，台股自4月低點以來，資減券增，強勁回補後，籌碼乾淨，有利台股表現。（編輯：潘羿菁）1140502

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