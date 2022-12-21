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【特派談新事S2E51】冷胸膛多煙火味 梅西踢出阿根廷榮光

2022/12/21 15:57（12/21 15:58 更新）
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梅西（中）帶著阿根廷隊加冕第3座世界盃足球賽冠軍。（共同社）
梅西（中）帶著阿根廷隊加冕第3座世界盃足球賽冠軍。（共同社）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：黃韻如／中央社駐布宜諾斯艾利斯特派員

主題：睽違36年世足賽奪冠

12月18日夜半跨越19日凌晨，全球有千萬人一起度過世足賽最後90分鐘，在阿根廷與法國進入PK賽後，忐忑地等待哨音響起，「街頭一片死寂，喊不出加油的聲音」。已經準備好狂歡的阿根廷民眾，忽然洗了場三溫暖，緊盯著螢幕裡嘴角泛起詭異微笑的隊長梅西，老神在在的把球踢好踢滿，終於迎來睽違36年的世足賽冠軍。

從小被家人暱稱「跳蚤」的梅西，3歲後展現踢球天賦，11歲卻被診斷出「侏儒症」，好在獲得西班牙球團援助醫療，為足球生涯續命。他剛當上阿根廷國家隊隊長時，因低調不愛說話，常在賽況糟的時候一人獨幹猛踢球，遭冠「冷胸膛」名號，而這次世足賽，梅西卻多了人間煙火味，對著荷蘭隊展現情緒，他做了什麼經典動作？

對阿根廷民眾與國家隊球員，梅西分別是哪種存在？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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