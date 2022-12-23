【空中小客廳S2E31-2｜我們的魔幻時代】吳介民談銳實力：如散彈槍每日掃射 打10發中1發

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中研院社會所研究員吳介民1994年踏上中國土地後，直到2017年被拒入境香港，才知自己遭列黑名單，「中國永遠不會把紅線告訴你，讓你摸不清而害怕，然後自我審查。」中央社記者張智彥攝 111年12月23日

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■「我們的魔幻時代」系列專題十：（銳實力篇／半隱形的手術刀）

主持人：張若瑤

與談人：吳介民／中研院社會所研究員、台灣守護民主平台協會成員

主題：「Money Talks」的詭計與變形

習近平的時代，硬生生將「後極權主義威權國」，靠「數位監控」扭曲回「極權主義威權國」進化版，把鄧小平改革開放後，累積30年用學術與公民社會堆砌起的「第三種中國想像」粉身碎骨。

不累積「製造文化」與「供應鏈技術」，暴發戶式的大撒幣，逐漸讓世界對中國這個巨大的「量體」產生恐懼，好比團進團出的「一條龍」旅遊產業鏈，套用相同的故事劇本，以「一個地方一種特產」，在全球觀光景點宰殺「陸客採購團」，舉台灣為例，吳介民發現，本地人賺到得都是蠅頭小利，幕後老闆竟是登記為「第三地名義」的投資者，到底是誰坑了中國百姓？

這種有如「蝗蟲過境」的模組，也應用於中國官方每日運作的「統戰大機器」，設定大方向後便摸石頭過河，用人海戰術撒網捕魚，「像拿散彈槍掃射，只要打10發中1發，就能造成莫大政治危機」。而2018年9月發生的關西機場事件，就是吳介民握有最多具體事證的案例，他們怎麼做到的？

「中國永遠不會把紅線告訴你，讓你摸不清而害怕，然後自我審查。」吳介民率領學生做田野調查，在在中國同座城市5天內的行程，卻被國安三度找上門，「我能說最詳細的故事，就是這一件了」。最後他是如何脫身？

中國銳實力無孔不入，「從容應對」是吳介民一貫抱持的態度，「它進化你跟著進化，見招拆招，就不會有莫名的恐懼」。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文、王昱文 ｜文字：張若瑤

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〔什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？〕

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。

‧9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。

‧10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇／統獨與避戰（https://reurl.cc/Ydle2a）」。

‧11月，聽研究大眾文化的李明璁說「雜訊篇／斷開數位焦慮之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）」。

‧12月，聽研究中國政治經濟的吳介民說「銳實力篇／半隱形的手術刀之一（https://reurl.cc/YdRn0X）、之二（https://reurl.cc/X5N95D）」。

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