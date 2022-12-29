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【特派談新事S2E52】護國神山移美？拆解台積電2023年布局

2022/12/29 12:55（12/29 13:00 更新）
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台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：張建中／中央社證券產業組記者

主題：半導體「去台化」的可能性

台積電12月初在亞利桑那州鳳凰城晶圓廠辦移機典禮，從總統拜登到科技業巨擘皆現身恭賀，「美國製造」勢在必行，大批台灣工程師簽下3年約、懷抱「美國夢」前往新廠，然而晶圓代工業「爆肝、燒腦、輪班」等職場文化，真的能被「複製貼上」，順暢的在大西洋彼岸施行嗎？

「台灣是個危險的地方。」兩岸緊張情勢升高牽動國際壓力，屏除成本與獲利，業界如何評估赴美設廠的利弊得失？奈米科技的「先進製程」又將落在何處？從供應鏈來看，台美之間的蹺蹺板如何平衡？「亞利桑那州」的新廠真會導致「半導體去台化」嗎？

除了美國，台積電也正在日本建設熊本廠，相較於製造先進的3奈米，落地熊本的考量是什麼？台積電創立35年，除了產業競爭、擴廠壓力外，近年也敵不過「政治力」的侵擾，半導體「最美好的時機點」已經過了嗎？

台積電三巨頭：創辦人張忠謀學問淵博、董事長劉德音思慮周詳、執行長魏哲家幽默風趣，三個人如何撐起這座「護國神山」？未來1年，台積電的股價漲跌趨勢的預測是……。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 |文字：張若瑤

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

#台積電
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