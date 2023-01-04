【特派談新事S2E53】2023社群點指兵兵：Meta與Google出新招

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中央社證券產業組記者吳家豪（左），主跑科技新聞，他錄製中央社Podcast「特派談新事」，與主持人廖漢原（右）分享，對Meta進軍元宇宙的觀察。中央社記者張若瑤攝 112年1月4日

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：吳家豪／中央社證券產業組記者

主題：言論自由vs.商業利益

FB玩了17年，祖克伯2021年甩掉「臉書老阿姨」搶進虛擬世界「元宇宙小鮮肉」，但核心概念換湯不換藥，載具從手機轉變為眼鏡，仍透過新穎的硬體設備，吸引用戶加入，大眾會買單嗎？光靠金雞母IG能擋住母公司Meta慘跌近三分之二的股價嗎？

Google掌握全球大數據，雲端運算越做越「極致」，不只搜尋、滑過什麼它知道，連伴侶mail給你的內容，下一秒都會變廣告，甚至為趕上Apple拚了命推手機Google Pixel 7a，它的前景比Meta更美好嗎？

年輕人愛看短影像，IG與抖音變主流，連Line都懂得用汪汪喵喵搶眼球，Netflix也不再只搞串流，未來數位世界裡，誰又將獨領風騷？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 | ‧文字：張若瑤

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