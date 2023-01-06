【空中小客廳S2E32-2｜台灣人在世界】裘振宇談國際參與：烏波邊境應建台灣中心

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台灣中心執行長裘振宇去年8月因過度疲勞辭去教職，而12月回台灣就檢查出體內有3顆腫瘤，醫生希望他能調整作息，才不致於惡化到必須化療或開刀。中央社記者徐肇昌攝 112年1月6日

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■「台灣人在世界」系列專題一：（人道篇／廢墟中的新文明）

主持人：張若瑤

與談人：裘振宇／台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長

主題：在不平等生命中 找到「有家可歸」的救贖

若是能像開麥當勞連鎖店般，在烏克蘭與波蘭邊境，建立下一個「台灣中心」，年輕人就有參與國際第一線人道救援的管道，「有正義感不用上戰場殺人，而是在周圍救人，也許曾聖光就不會犧牲生命」。裘振宇認為，這是讓台灣人認清自己是誰的最好方式，「海峽兩岸兵凶戰危之際，全世界才會來幫台灣」。

對於台灣與土耳其政府，甚至是雷伊漢勒居民與敘利亞難民而言，「台灣中心」是萬中選一的奇蹟，裘振宇串聯起體制內外的資源，奇妙的搞定地方與中央混亂交雜的勢力，「如果是在安卡拉或伊斯坦堡，我大概蓋不出來吧！」

想在土耳其與敘利亞邊境的雷伊漢勒（Reyhanli）做公益，首先必學的第一件事，是在跟市長與副市長等官員家人喝下午茶時，能準備好美味甜點。而吃了市長請客的羊肉湯，回禮竟然是10萬美元的「鋪馬路三合一機器」，這是怎麼一回事？

為了「台灣中心」辭去唯一的收入來源——土耳其畢爾肯大學教職，在沒有來自任何政府的年度預算狀況下，裘振宇如何扛起30人團隊的薪資與機構運轉的各項支出？

台灣中心執行長裘振宇（左）錄製中央社Podcast「空中小客廳」表示，若是能像開麥當勞連鎖店般，在烏克蘭與波蘭邊境，建立下一個「台灣中心」，年輕人就有參與國際第一線人道救援的管道。中央社記者徐肇昌攝 112年1月6日

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤

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什麼是「台灣人在世界」系列專題？

在國際與兩岸情勢的影響下，「台灣」這塊曾有「彈丸之地」稱謂的島嶼，近幾年被全球「聚光燈」照得閃亮亮，這些來自四面八方的好感，對「台灣」大量增長的討論度與能見度，以及自由民主的品牌印象，都不是在一夕間構成的。

這其中有許許多多優秀的人才，早在「台灣」成為「潮流趨勢」之前，就在世界的各個角落燃燒自己，以一點一滴的微光，照亮台灣人通向世界的那條路。「空中小客廳」接下來會陸續製作「台灣人在世界」的系列專題節目，傳頌這些「海外點燈人」的故事。

1月，聽建築師裘振宇說「人道篇／廢墟中的新文明」之一（https://reurl.cc/ymNym2）、之二（https://reurl.cc/33E1X8）。

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