【文化普拉斯S2E31】姚瑞中鏡頭下的魔幻景像——從蚊子館到眾神身影

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視覺藝術家姚瑞中（左）除了拍攝蚊子館外，鏡頭也鎖定眾神身影，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（右）分享，因為夢見媽祖而開啟的懺悔之旅。中央社記者張皓安攝 112年1月9日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：姚瑞中／藝術家、台師大美術學系副教授

主題：書與人

20多年前開始拍廢墟的姚瑞中，早早就發現廢棄或閒置公有設施的存在，直到2010年在師大開課，他鼓勵學生走出教室拍蚊子館，甚至替遠赴外島的同學出一半旅費。而這場秘密行動被雜誌報導曝光，全台319鄉鎮都收到列有「姚瑞中」姓名與電話號碼的公文，這是怎麼回事？

與母親吵架後，姚瑞中在夢裡得到媽祖指引拍神像，後來更是開始聽經懺悔之旅，但他送給宮廟的「黑白藝術照」為何讓住持臉都綠了？兩岸神像也比高大上，塑料、高度與體積，竟是「經濟力」和「願力」的評比嗎？

台灣信仰自由全世界第一，拍神像能被理解，但拍地獄與魔的用意何在？

拿了2014年新加坡亞太藝術獎的獎金後，姚瑞中立下為百名攝影師立傳的大願，於是促成2018年的「攝影訪談輯」計畫，直至2022年已進行到第5輯，為什麼他將此定位為「台灣美學價值」的普查？

視覺藝術家姚瑞中認為，台灣人追逐歐美日的價值觀，卻不關注這塊土地上的美學價值。中央社記者張皓安攝 112年1月9日

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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