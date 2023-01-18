【特派談新事S2E55】大撒幣救市：四論戰vs.三癥結

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：潘姿羽／中央社財經組記者

主題：財政與稅務的兩面刃

去年政府稅收多了4500億元，這些錢是從哪裡來的？超徵的原因可能有：美中貿易戰、疫情晶片荒與俄烏戰，但就算清楚局勢，經濟預測仍不比天氣預報準，為什麼？政府趕得及在農曆年後普發每人現金新台幣6000元嗎？最大的關卡在哪？

經濟果實全民共享，到底發現金好？還是給消費券有用呢？學者如何判斷出「拉抬經濟效果不大」？資深經濟學家馬鐵英分析，消費券會帶來乘數效益，現金則是替代風險較高，若選在年節時候發放，不見得能強力激發消費。撒幣救經濟的論戰是……？

2023年國際政經局勢依舊充滿不確定性，資通訊轉弱，而內需增強成為驅動經濟成長的主力，但全球貨幣政策緊縮與升息打通膨的動作會減緩嗎？相較製造業的景氣低迷，內需服務業則迎來春燕，復甦的榮景真的指日可待嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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