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【特派談新事S2E56】暴警vs.擁槍 美國治安該找誰究責

2023/2/1 16:22（2/1 16:28 更新）
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美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）1月21日除夕夜晚間發生槍擊案，22日大年初一，相隔一條馬路的新年活動取消，警察荷槍站崗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日
美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）1月21日除夕夜晚間發生槍擊案，22日大年初一，相隔一條馬路的新年活動取消，警察荷槍站崗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月23日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：江今葉／中央社駐華盛頓特派員

主題：被政治正確避開的關鍵問題

美國「警察執法過當」與「人人擁槍濫射」等問題業力大爆發。1月7日，南方田納西州曼斐斯市5名警察，徒手打死一名非裔青年，影像在1月27日公布，5打1的畫面十分殘忍嚇人，但為何輿論僅聚焦在「警務改革」，卻未涉及「種族對弈」的層面？

除了白宮外，美國的記者證核發權都握在警察局手裡，採訪現場不小心跟著抗議隊伍踩線，記者竟被抓起來載到戶外丟包，這是哪招？而在人人都能碰觸到槍枝的國度，正義的天秤該如何平衡，警方執法到哪種程度才算暴力？

2020年非裔男佛洛伊德之死，掀起全美削減警察經費浪潮，大幅砍掉警力的連鎖效應，竟是搶劫沒超過一定金額不起訴的「姑息養賊」弔詭現象，治安敗壞的這筆帳，該由誰來買單？

１月21日農曆新年除夕夜，台灣正處在家家團圓的節慶氛圍中，美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）發生舞廳槍擊案造成11人死亡；沒幾天後的24日，半月灣市（Half Moon Bay）又連續傳出2起槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。媒體又開槓「擁槍氾濫」問題，然而與此同時，槍枝銷量卻大幅增加，這其中的因果關係是……？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：黃信源 | 文字：張若瑤

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