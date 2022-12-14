【特派談新事S2E50】梅西最後一舞 如何牽動阿根廷笑與淚

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梅西（前）和阿爾瓦雷茲在卡達世界盃4強賽中聯手攻門，阿根廷最終以3比0擊敗克羅埃西亞，贏得決賽門票。（美聯社）

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：黃韻如／中央社駐布宜諾斯艾利斯特派員

主題：卡達世界盃側記

在阿根廷人心中，「足球」不只是一種運動，也近乎全民信心指標。自世界盃開打後，通膨物價飆漲、抗議示威與副總統貪汙案，都被阿根廷人暫時拋到腦後，似乎先拿冠軍，比什麼都重要，學校甚至提早放學，讓家長帶孩子們回家一起瘋世足。

首戰暴冷輸給沙烏地阿拉伯，阿根廷人民精神緊繃，卻沒發生失控叫罵的狀況，街道靜默彷若不存在這場賽事，第二戰對墨西哥贏球也顯得含蓄，直到挺進16強，阿根廷人民吟唱加油歌的聲音才越來越大：「我出生在阿根廷，在馬拉度納和梅西的土地上。」

球迷集資合租獨棟透天厝，在世足月中看遍每一場比賽；不少民眾發動全家人爭買球卡與球衣，甚至不惜刷卡借錢買機票飛卡達。而這次世界盃，真的會是梅西最後一舞嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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