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【文化普拉斯S2E30】發現金門到三重最短距離 吳鈞堯書寫台灣小事

2022/12/26 15:19（12/26 15:33 更新）
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曾獲金鼎獎的作家吳鈞堯（右）近期出版「台灣小事」一書，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（左）分享，在金門成長的生活小事。中央社記者張皓安攝 111年12月26日
曾獲金鼎獎的作家吳鈞堯（右）近期出版「台灣小事」一書，他錄製中央社Podcast「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（左）分享，在金門成長的生活小事。中央社記者張皓安攝 111年12月26日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：吳鈞堯／曾任《幼獅文藝》主編、《時報周刊》編輯，以《火殤世紀》奪圖書金鼎獎

主題：書與人

出生在砲火未歇，中共「單打雙不打」的戰地金門，吳鈞堯生命中前11年在家與防空洞間奔波，死亡的恐懼如影隨形，卻仍未使他放棄探索知識的熱情。

白天，躺在以童軍繩懸綁於木麻黃樹的吊床裡讀書，身邊除了風、海與樹共鳴的聲音，還有豬仔不自覺的喃喃夢囈；夜晚，用食指與拇指框個圈圈，細數漫天繁星點點；課後，用盡辦法叫醒習慣午睡的阿公，只為每天能獲取2元到村頭的理髮廳買書。

這些都是吳鈞堯的日常，直到某年颱風颳走村里的壯丁，阿嬤含淚送走小兒子的8口之家，做為孫子的他，在台北火車站蹲下撿破背包掉出來的鉛筆時，低頭看見迎面而來整齊乾淨的皮鞋，才驚覺自己到了不一樣的世界。自此，他抵達另一個家鄉——三重。

但此家非彼家，吳鈞堯領教到在地人對外來者的歧視，「金門人是說閩南話的外省人」，他為何有這樣的感嘆？原本在週刊當編輯，吳鈞堯辭工作當奶爸的原因是？母親如何從一毛不拔，轉變成捐款大戶？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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作家吳鈞堯認為，人生很難分類，出生地金門與搬到台灣後所落腳的三重，這兩處都是他生命的一體。中央社記者張皓安攝 111年12月26日
作家吳鈞堯認為，人生很難分類，出生地金門與搬到台灣後所落腳的三重，這兩處都是他生命的一體。中央社記者張皓安攝 111年12月26日
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