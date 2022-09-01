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【好POD+ E05｜記者在現場】吳家昇把握當下 王騰毅不怕錯過

2022/9/1 19:07（9/1 19:12 更新）
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因應記者節，中央社好Pod節目「好POD+」，邀請中央社攝影組記者王騰毅（左）與吳家昇（右），分享收錄在書籍「記者在現場」的震撼瞬間，兩人與主持人張若瑤（中），分享從事新聞攝影工作以來，最難忘的事件現場。中央社記者蘇聖斌攝 111年9月1日
因應記者節，中央社好Pod節目「好POD+」，邀請中央社攝影組記者王騰毅（左）與吳家昇（右），分享收錄在書籍「記者在現場」的震撼瞬間，兩人與主持人張若瑤（中），分享從事新聞攝影工作以來，最難忘的事件現場。中央社記者蘇聖斌攝 111年9月1日
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主持人：張若瑤
與談人：吳家昇、王騰毅／中央社攝影記者

主題：當快門按下的那瞬間

攝影記者若在拍攝歷史性畫面時，遇上「錯誤訊息」怎麼辦？在美國前參議員陶德（Chris Dodd）來訪時，王騰毅就親身經歷這一遭：「那次之後，我都帶兩台相機出門」。

吳家昇在吃完喜酒後，趕赴八仙塵暴現場，內心的震撼教育是……？為什麼他會連拍3年柚子？香港反送中現場，王騰毅被催淚彈追逐了1週，吳家昇從機場走到村莊，也走進香港理工大學圍城現場，他們分別見證了哪些不可思議的瞬間？

數位時代的攝影記者，除了要會拍照片、拍影像、能剪接外，還得多哪一項技能？而他們避不了的職業傷害又是什麼？

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‧後製團隊：中央社影音中心
‧剪輯：陳薇雯 ｜‧文字：張若瑤

【由中央社企畫製作，印刻文學出版，在9月1日記者節發行的書籍《記者在現場》，它蒐羅了這4年多來中央社「文化+雙週報」網路平台的專欄文章。這集邀請2位攝影記者吳家昇與王騰毅分享捕抓畫面外的情感與衝突，他們各自被收納「奧運」與「反送中」現場、球星Kobe追思現場等文章。】

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