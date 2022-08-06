【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E05】花東線 有記憶的百年碾米廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第5集提到在花東線，探訪與火車站有關的百年碾米廠。中央社記者裴禎攝 111年8月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：在鄉間與田野中偶遇

以傳說中到不了的山里站為起點出發，走上小鎮旁的觀景台，引頸期盼火車在都蘭山的映襯下進站，再與白衣黑褲、揮舞紅色號誌旗的站長交會，「山、火車與人」，那是鐵道迷最喜歡的畫面。

老站長退休前的最後工作日，曾經為「池上便當」盡忠職守的昔日夥伴小黑狗，消失一段時間，拐著3條腿帶女朋友回來了。彷彿心有戚戚焉似的，總躺在小黑狗肚皮上睡覺的母貓咪，銷聲匿跡3個多月，此刻身邊跟著3隻幼貓，也出現在山里站。

隨著一箱準備換紅甘蔗的波羅蜜，搭火車抵達入口由2隻水泥企鵝守護的瑞源站，附近有間日治時代保留下的百年碾米廠，可惜的是，負責動力的水車早已停止運轉。

池上「多力米故事館」有米商梁正賢保存下的文化傳承——完整塗漆的木造機器與祖父留下的記憶。或者你也可選擇一路向北，踏進秋天一望無垠的油菜花田，到玉里站找尋仍「活著」的同輩碾米廠。

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：張智彥

剪輯：張智彥、陳薇雯｜照片：黃大維｜文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶網友都在討論什麼：https://reurl.cc/ZbGkka

▶節目影片：https://youtu.be/6K7fi969V1M

▶「搭火車回台灣」劉克襄圈粉：https://www.facebook.com/avian007

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com