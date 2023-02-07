土耳其強震 北榮2醫護自願隨台灣搜救隊救援

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區昨天發生規模7.8強震，台北市搜救隊前往土耳其協助救災，北榮災難醫學科2名熱血醫護自願隨隊前往，5小時內完成整備，肩負搶救傷患及照顧隊員重責。

土耳其當地時間2月6日凌晨4時17分發生規模7.8強震，深度僅17.8公里，震央位於土耳其南部與敘利亞接壤的地區，已經造成土敘兩國5000多棟建築物倒塌、近4000人死亡，死亡人數超過台灣在1999年發生的921地震。

台北市搜救隊昨天晚間飛往土耳其災區，進行人道救援任務，這次前往土耳其協助震災救援的台北市搜救隊共30人，包含台北榮總醫生1人、台北榮總護理師1人及結構技師1人、搜救犬2隻。

北榮副院長李偉強今天接受媒體聯訪時表示，台北市搜救隊昨天臨時通知北榮，希望搜救隊可以有醫護人員隨行，北榮立刻號召自願前往的「熱血醫護」，這次前往土耳其災區的是北榮急診部主治醫師王則堯及護理師楊淑娟，2人在收到訊息5小時內速速登機出發。

過去許多國內外大型災難，時常能見到北榮醫護參與救災的身影，包含南亞海嘯、四川大地震、海地強震，及國內的蘇澳斷橋意外及普悠瑪事故。李偉強說，北榮災難醫學科有定期進行專業訓練，現在土耳其當地餘震不斷，隨隊醫護除了配合當地醫療團隊救人，也要肩負起照顧搜救隊員的責任。

李偉強也提到，這次土耳其強震和921地震皆發生在凌晨，人們都在室內，甚至睡夢中，但以他過去參與921地震救災行動經驗，土耳其的傷亡情況應該會比想像嚴重，除了當地建築似乎不堅固，建築物倒塌嚴重，現在當地天寒地凍，受困民眾在溫度將近零下的惡劣環境，增加救援困難。

北榮與台北市政府消防局簽訂合作備忘錄，雙方透過密切的資訊互通與人員交流，在執行重大災害救援等相關事宜進行合作，將搜救隊的救災實力與北榮的醫療救助經驗跨領域跨專業結合，將能發揮雙方所長，達到災難救援後給予及時醫療照護，擴大救護能量。（編輯：陳政偉）1120207