土耳其地震土敘兩國逾1900死 台灣歐美與俄烏迅速伸援

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土耳其哈泰的伊斯肯德隆醫院6日因強震倒塌，救難人員從斷垣殘壁中救出一名女子。（安納杜魯新聞社）

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（中央社安卡拉6日綜合外電報導）土耳其東南部與敘利亞接壤的地區今天凌晨發生規模7.8強震，已知逾1900人喪命。台灣、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）與多個歐美國家都承諾提供援助。

法新社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其境內至少1121人喪生。

敘利亞新聞社（SANA）引述敘國衛生部表示，包括阿勒坡（Aleppo）、哈瑪（Hama）、拉塔基亞（Latakia）、托土斯（Tartus）等敘利亞政府控制區的城市，至少有403人死亡、1284人受傷。

救援組織「白盔」（White Helmets）則說，敘利亞西北部的反抗軍控制區超過380人死亡、逾1000人受傷。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「我們無比震驚，並密切關注土耳其與敘利亞邊境的地震消息。德國當然會提供幫助。」

常與艾爾段關係緊張的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文：「我們收到來自土耳其與敘利亞空前強震後的駭人影像。法國準備提供當地民眾緊急救援，我們心繫失去親友的家庭。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，英國將立即派遣一支76名搜救專家組成的團隊，攜帶裝備和救難犬前往援助土耳其。

土耳其救難人員6日從倒塌的建築物中救援受困者。（安納杜魯新聞社）

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）也說，歐盟將派出救難團隊，並準備進一步協助土耳其。他推文道：「來自荷蘭與羅馬尼亞的團隊已經出發。」

雷納希克的辦公室稱，土耳其已請求歐盟協助。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特表示：「烏克蘭準備好派遣一支大型搜救人員團隊，前往協助因應危機。我國與土耳其方面緊密協調這支搜救團隊的部署。」

比利時、波蘭、西班牙、芬蘭也說準備派員協助。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）亦表示，盟國將動員協助土耳其因應災情。

與敘利亞和土耳其關係緊密的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也表示願意援助兩國。

路透社報導，蒲亭在寫給艾爾段的訊息中表示：「請接受我對貴國強震導致多人傷亡和大規模災損的深切哀悼。我國準備提供這方面的必要協助。」

蒲亭也向敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）傳達類似訊息，他表示，俄國「與喪失摯愛者同感傷痛」，俄國準備好提供幫助。

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8地震已知逾千死，鄰國敘利亞也有慘重傷亡。（中央社製圖）

俄羅斯表示，已準備好派兩架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機，將送救難人員前往土耳其協助搜救。俄國急難事務部說已讓100名救難人員待命。

蒲亭在敘利亞內戰支持阿塞德，跟土耳其總統艾爾段的關係也很融洽。做為北約成員國的土耳其試圖居中斡旋，調停俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

除了上述組織和歐洲國家，美國總統拜登（Joe Biden）也透過官方帳號推文：「我對這場地震在土耳其與敘利亞造成人員傷亡和嚴重災情感到無比難過。我已指示我的團隊配合土耳其，繼續密切關注災情，並提供任何與一切所需援助。」

印度外交部宣布將派遣搜救及醫療團隊赴土耳其救災，約達數百人，並提供救濟物資。

土耳其的宿敵希臘及中東、北非地區其他國家亦立即表示願意提供援助，以協助投入救援工作。亞塞拜然370人救援隊已率先進入災區。

台灣消防署晚間表示，已接獲外交部通知，將派搜救隊出發救災，共出動40人、3犬和近5噸裝備器材。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120206