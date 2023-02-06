土耳其強震 英國76名搜救專家、4犬將抵達救援

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）土耳其今天接連發生規模7.8和規模7.5強震，死亡人數超過千人。英國外交部表示，回應土耳其政府的請求，英方已即刻派遣76名專業搜救人員、4隻搜救犬及必要設備前往救援。

根據英國外交部的資訊，搜救隊伍將在倫敦時間今天下午4時自英國出發，並於當地時間晚間9時許抵達震央附近的加濟安泰普市（Gaziantep）。加濟安泰普位於土耳其南部，與敘利亞接壤。

除了搜救隊伍，英國也出動緊急醫療團隊；受英國資助的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）則已經在敘國投入救災。

台灣的搜救隊也將前往土耳其提供協助，內政部消防署指出，含40名救援人員（消防署10人、台北市消防局30人）、3隻搜救犬以及重約4至5噸裝備器材的台灣搜救隊，預計搭乘土耳其航空班機前往救援。北市支援的30人包含1名榮總醫生、1名榮總護士、1名結構技師。

據了解，台灣搜救隊上一次執行國際人道救援任務是在2011年的日本311大地震。（編輯：張芷瑄）1120206