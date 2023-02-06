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土耳其強震 歐盟13國出動救災

2023/2/6 23:21
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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）土耳其發生百年罕見強震，歐盟執委會宣布啟動對外人道救援機制，並有13國救援隊動員協助救災。

歐盟執委會（European Commission）今天表示，土耳其一夜之間發生芮氏規模7.8級地震，鄰國敘利亞也受衝擊，是該地區百年來最強烈的地震之一。歐盟因此立即啟動對非會員國的「平民保護機制」（Civil Protection Mechanism）。

在該機制下，歐盟動員了來自保加利亞、克羅埃西亞、捷克、法國、希臘、匈牙利、馬爾它、荷蘭、波蘭和羅馬尼亞共10個會員國的救災團隊前往現場。另有義大利、西班牙和斯洛維尼亞也各別向土耳其提供救援隊協助。

執委會表示，歐盟所屬「緊急應變協調中心」（Emergency Response Coordination Centre）與土耳其政府保持直接聯繫，準備隨時提供支援。

同時，歐盟的哥白尼衛星系統（Copernicus satellite system）也已啟動提供緊急影像服務。

敘利亞政府並未向歐盟要求協助，但執委會表示歐盟已準備好透過人道機制救助敘利亞災民。（編輯：陳正健）1120206

#土耳其
#地震
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