土耳其強震 印度將派搜救醫療團隊救災

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（中央社記者林行健新德里6日專電）土耳其東南部與敘利亞接壤的省分今天發生規模7.8強震，土、敘兩國至少造成1200人死亡，印度外交部宣布將派遺搜救及醫療團隊赴土耳其救災，約達數百人，並提供救濟物資。

印度外交部宣布，總理府召集了內政部、全國救災管理署（NDMA）、全國災難反應隊（NDRF）、國防部、外交部、民航部及衛生部的代表，討論如何向土耳其提供協助。

會中決定，印度政府將立即派遣2支搜救大隊和多支醫療小組赴災區，另外也將在與土耳其政府協調後，提供民生救濟物資。

這2支搜救大隊將各由100人組成，配有救難犬和偵測設備；醫療小組除了急救護理人員之外，也會攜帶藥品。

印度總理莫迪上午回覆土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）有關災情的推文，除向地震罹難者的家屬致哀之外，也表示願意向土耳其提供協助；莫迪下午再次發文，為敘利亞境內罹難的地震災民致哀。

新德里的主動伸援，除人道考量之外，也被視為兩國願化解外交嫌隙的訊號。

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艾爾段自2019年以來，多次在國際場合談論在印度與巴基斯坦之間極為敏感的克什米爾（Kashmir）議題，立場偏向巴基斯坦，甚至聲稱印度迫害境內穆斯林，這導致莫迪於2019年取消對土耳其的訪問及多筆國防裝備交易。

2022年9月，上海合作組織（SCO）在烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand）召開高峰會，莫迪與艾爾段破冰握手；數日後，聯合國大會總辯論在紐約召開，艾爾段依然提及克什米爾議題，但措詞明顯軟化。（編輯：張芷瑄）1120206