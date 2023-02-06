更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派回傳》蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
首頁 / 國際

土耳其強震 印度將派搜救醫療團隊救災

2023/2/6 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里6日專電）土耳其東南部與敘利亞接壤的省分今天發生規模7.8強震，土、敘兩國至少造成1200人死亡，印度外交部宣布將派遺搜救及醫療團隊赴土耳其救災，約達數百人，並提供救濟物資。

印度外交部宣布，總理府召集了內政部、全國救災管理署（NDMA）、全國災難反應隊（NDRF）、國防部、外交部、民航部及衛生部的代表，討論如何向土耳其提供協助。

會中決定，印度政府將立即派遣2支搜救大隊和多支醫療小組赴災區，另外也將在與土耳其政府協調後，提供民生救濟物資。

這2支搜救大隊將各由100人組成，配有救難犬和偵測設備；醫療小組除了急救護理人員之外，也會攜帶藥品。

印度總理莫迪上午回覆土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）有關災情的推文，除向地震罹難者的家屬致哀之外，也表示願意向土耳其提供協助；莫迪下午再次發文，為敘利亞境內罹難的地震災民致哀。

新德里的主動伸援，除人道考量之外，也被視為兩國願化解外交嫌隙的訊號。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾爾段自2019年以來，多次在國際場合談論在印度與巴基斯坦之間極為敏感的克什米爾（Kashmir）議題，立場偏向巴基斯坦，甚至聲稱印度迫害境內穆斯林，這導致莫迪於2019年取消對土耳其的訪問及多筆國防裝備交易。

2022年9月，上海合作組織（SCO）在烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand）召開高峰會，莫迪與艾爾段破冰握手；數日後，聯合國大會總辯論在紐約召開，艾爾段依然提及克什米爾議題，但措詞明顯軟化。（編輯：張芷瑄）1120206

#莫迪
#土耳其
#艾爾段
莫迪
集團股價持續狂瀉 印度富豪阿達尼身家縮水過半土耳其強震釀災 印度總理致哀願提供協助
艾爾段
歐美憂恐攻關領事館 土耳其警告將付出代價中國經貿利益當前 土耳其維吾爾人淪政治祭品
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族