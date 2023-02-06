土耳其強震釀災 印度總理致哀願提供協助

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（中央社記者林行健新德里6日專電）土耳其東南部地區今天發生芮氏規模7.8強震，外電報導至少600人喪生，且恐怕還會攀升，印度總理莫迪（Narendra Modi）表示哀悼，並主動表示印度願提供協助。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今早在推特上發文，希望所有民眾平安，相關救災單位均已處於警戒狀態。

莫迪回覆艾爾段的推文說，為在強震中損失的生命財產感到悲痛，向受難家屬表示慰問，祝福傷者早日痊癒。

他繼續寫道：「印度與土耳其人民同心，且已作好準備隨時伸出援手因應悲劇。」

艾爾段自2019年以來，多次在國際場合談論在印度與巴基斯坦之間極為敏感的克什米爾（Kashmir）議題，立場偏向巴基斯坦，甚至聲稱印度迫害境內穆斯林，這導致莫迪於2019年取消對土耳其的訪問以及多筆國防裝備交易。

但在去年9月的聯合國大會演說中，艾爾段對此議題的措詞已明顯軟化。（編輯：馮昭）1120206