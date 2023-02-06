土耳其強震敘利亞也受災至少641死 美國願伸援

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（中央社安卡拉6日綜合外電報導）土耳其東南部與敘利亞接壤的省分今天發生規模7.8強震，美聯社報導土敘兩國死亡人數增至641人，許多建築物倒塌，救難人員搜救受困瓦礫堆下的民眾。美國表示願提供援助。

根據美聯社消息，土耳其災害與應變管理署（AFAD）說，土耳其7個省至少284死、440傷。敘利亞官方媒體報導，敘利亞政府控制區的死亡人數攀升至237人，超過630人受傷；反抗軍控制區至少有120人喪生。

路透社報導，這起發生於冬季清晨的地震不僅波及敘利亞，賽普勒斯和黎巴嫩也有感。

靠近震央的土耳其南部城市加濟安泰普市（Gaziantep）居民艾爾甸（Erdem）說：「我活了40年，從來沒有感受過這樣的地震。我們被強烈搖晃了至少3次，就像小孩在嬰兒床上。」

艾爾甸還說，加濟安泰普許多民眾奪門而出，嚇到不敢回家，「大家都待在車上或想開到空曠的地方，以遠離建築物」。

有關當局緊急派出救難隊和運輸機赴災區，同時請求國際伸出援手。

土耳其總統府在聲明中說，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與8個受災省分的省長通電話，以掌握災情和救援情況。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特上說，美國「深為關切」土耳其和敘利亞地震災情，並持續緊盯相關發展。

他說：「我已與土耳其官員聯繫，讓他們知道我們準備好提供一切所需援助。我們將持續與土耳其合作並密切關注災情。」

法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地上午4時17分的地震測得規模7.8，震源深度17.9公里，約15分鐘後又發生規模6.7的餘震。

土耳其災害與應變管理署通報首起地震規模7.4，還說之後發生數十起餘震。

法新社還提到，土耳其預定5月14日大選，艾爾段將面臨監督救災成效的壓力。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1120206

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生規模7.8強震，災區建物倒塌。（安納杜魯新聞社）