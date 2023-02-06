更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
土耳其強震
新聞專題
土耳其強震1/6
首頁 / 政治

土耳其地震暫無僑民傷亡 外交部20萬美元賑災

2023/2/6 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）土耳其南部卡赫拉曼省今天發生地震，傷亡嚴重。外交部宣布，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民。

外交部下午發布新聞稿表示，土耳其南部卡赫拉曼省當地時間6日清晨發生芮氏規模7.4級淺層地震，周邊鄰近省分包括哈泰伊（Hatay）、加濟安特普（Gaziantep）、阿達那（Adana）等均可感受明顯搖晃，目前已知造成近50人死亡，數百人受傷，多棟建物倒榻，並已發生至少17次的餘震。

外交部指出，亞非司長賀忠義代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）對這次震災所造成的人員死傷表達台灣誠摯慰問之意，以及台灣即時提供救災與賑災協助的意願。

外交部說明，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，至盼土耳其災區復原工作早日啟動；另外，有關台灣派遣搜救隊赴土耳其協助救災的部分，正與土耳其積極協調中，若有相關進展，將隨時向外界說明。

外交部也請台灣駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或台灣民眾傷亡的通報，駐處人員及眷屬平安，並將持續密切注意是否有台灣民眾受到波及，隨時回報。（編輯：蘇志宗）1120206

#外交部長
#土耳其
#台灣
賀忠義
伊朗暴力打壓頭巾運動 外交部：無法接受外交部：以色列數起爆炸案 無台灣民眾傷亡
吳釗燮
戴維森訪團：此行有助了解中國對台威脅實況彭博：捷克眾院議長證實計劃3月底訪台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其強震118死 台灣教師憂餘震躲車內