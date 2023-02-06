土耳其地震暫無僑民傷亡 外交部20萬美元賑災

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（中央社記者游凱翔台北6日電）土耳其南部卡赫拉曼省今天發生地震，傷亡嚴重。外交部宣布，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民。

外交部下午發布新聞稿表示，土耳其南部卡赫拉曼省當地時間6日清晨發生芮氏規模7.4級淺層地震，周邊鄰近省分包括哈泰伊（Hatay）、加濟安特普（Gaziantep）、阿達那（Adana）等均可感受明顯搖晃，目前已知造成近50人死亡，數百人受傷，多棟建物倒榻，並已發生至少17次的餘震。

外交部指出，亞非司長賀忠義代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）對這次震災所造成的人員死傷表達台灣誠摯慰問之意，以及台灣即時提供救災與賑災協助的意願。

外交部說明，基於人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，至盼土耳其災區復原工作早日啟動；另外，有關台灣派遣搜救隊赴土耳其協助救災的部分，正與土耳其積極協調中，若有相關進展，將隨時向外界說明。

外交部也請台灣駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或台灣民眾傷亡的通報，駐處人員及眷屬平安，並將持續密切注意是否有台灣民眾受到波及，隨時回報。（編輯：蘇志宗）1120206