援助土耳其震災 紅十字會開設捐款專區

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土耳其當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，7日土耳其南部哈泰省一名婦人站在瓦礫堆前觀看救援過程。（路透社）

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（中央社記者陳婕翎、楊淑閔台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，中華民國紅十字會今天開設「土耳其強震捐款專區」，有意捐款的民眾在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。

土耳其當地時間2月6日凌晨4時17分發生規模7.8強震，深度僅17.8公里，震央位於土耳其南部與敘利亞接壤的地區，已經造成土敘兩國5000多棟建築物倒塌，還有超過3000人死亡，死亡人數超過台灣在1999年發生的921地震，全球數十個國家已允諾提供援助。

這場堪稱百年來最強地震，土耳其災害緊急管理署與外交部，正透過緊急回應聯繫中心（ERCC）呼籲國際提供城市搜索和救援相關援助。中華民國紅十字會今天發布新聞稿表示，已經和外交部駐土耳其代表黃志揚電話聯絡，表達隨時可提供援助。

紅十字會及紅新月會國際聯合會（IFRC）依據土耳其災害與應變管理署（AFAD）發布的訊息，強震後，持續發生42次餘震，最大餘震來到6.6級，造成在加濟安泰普省（Gaziantep）及周邊受災省分死傷慘重，目前當地災情及訊息紛亂，土耳其內政部呼籲不要輕易進入災區。

慈濟基金會說，土耳其地震發生，目前都在了解當地狀況及相關需求，一切都還在討論。（編輯：管中維）1120207