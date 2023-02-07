北榮再派醫護赴土耳其 災難醫學科主任親上陣

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）土耳其與敘利亞邊界附近發生強震造成嚴重傷亡，台北榮民總醫院今天派出第2梯次醫護隨同搜救隊前往救災，急診部災難醫學科主任黃獻皞親自上陣，照護所有搜救隊員身心健康。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地數千人罹難且人數持續攀升，國際馳援，其中台灣第1梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬今天上午已經抵達伊斯坦堡機場，正準備轉機進入土耳其南部災區阿達那（Adana）。

台北榮總先派出急診部災難醫學科主治醫師王則堯、護理師楊淑娟等2人，隨同台灣第1梯次搜救隊至土耳其協助救災，剛抵達伊斯坦堡，等待後續交通挺進災區；急診部災難醫學科主任黃獻皞與護理師蔡慧卿，則預定今晚隨同第2梯次搜救隊出發。

黃獻皞今天透過新聞稿表示，北榮急診部與台北市消防局特搜隊在108年簽定合作備忘錄，配合消防局出勤，需派遣1名醫師與1名護理師隨隊照護，災區受損嚴重，氣候嚴寒，交通不便，北榮院長陳威明特別叮囑務必注意自身安全，院方全力支援所需藥物與器材設備。

黃獻皞說，這最重要的任務是照護好每位搜救隊員身心健康，做他們最堅強後盾，可以無後顧之憂專心救災，對於當地救災也會提供專業建議，給予協助。考量災區粉塵，攜帶大批眼科藥品、沖洗需要的生理食鹽水等，也準備包含抗生素、腸胃道及心律不整藥物。

黃獻皞表示，北榮急診部參與國內各項重大災害事故救護經驗豐富，如早年的921大地震，近期台鐵普悠瑪號列車出軌事故、南方澳大橋坍塌事件等。北榮急診部平時就派遣醫護人員參與台北市消防局各項訓練課程及演習，透過密切的資訊互通與人員交流，彼此熟悉建立良好默契。（編輯：陳清芳）1120207