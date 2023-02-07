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北市第二梯搜救隊整裝待命 30人將赴土耳其馳援

2023/2/7 18:41（2/7 19:08 更新）
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台北市消防局7日表示，已完成第二梯次搜救員集結待命。（圖取自facebook.com/chiangwanan）
台北市消防局7日表示，已完成第二梯次搜救員集結待命。（圖取自facebook.com/chiangwanan）
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）土耳其強震傷亡慘重，台灣搜救隊第一梯次已抵達土耳其。台北市消防局今天表示，目前已完成第二梯次搜救人員集結待命，共計30人，台北市長蔣萬安也到場加油打氣。

土耳其與敘利亞昨天發生芮氏規模7.8強震，罹難者數千人。消防署昨天已派遣台灣搜救隊前往救災，第一梯次共動員40人、3犬搭機馳援。

消防局今天透過新聞稿表示，北市第一梯次搜救人員歷經12.5小時飛行，已於台灣時間下午1時17分順利抵達土耳其伊斯坦堡，隨即要轉機至土耳其阿達那（ADANA）向接待撤離中心（RDC）報到，再投入災區進行人道救援。

由於土耳其災情不斷，死傷人數持續攀升且數千棟房屋倒塌，消防局說，今天下午2時30分接獲消防署通知後，已完成第二梯次搜救人員集結待命，共計30人，包含台北榮總醫師和護理師各1人。

消防局指出，上述人員稍晚將會同消防署17名搜救人員、屏東縣消防局40名搜救人員及台中市消防局3名搜救人員，共組90人救援團隊，待確定班機後出發前往土耳其，抵達災區現場後將立即與第一梯次搜救人員會合，一同前往強震災區搜救失聯者並協助救援行動。

此外，蔣萬安下午5時也到消防局為執行這次國際人道救援勤務的搜救人員加油打氣；他說，災區天候狀況不佳且接連發生餘震，甚至傳出多達40名消防隊員在體育館進行人命搜救時遭倒塌建築物壓住，所以特別提醒在全力救災過程中，也務必注意自身安全及保暖。（編輯：蕭博文）1120207

#蔣萬安
#屏東縣消防局
#土耳其
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